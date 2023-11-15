Интернет стал еще быстрее: в Китае запустили магистральную сеть со скоростью 1,2 Тбит/с

Сеть на основе технологии IPv6 протянулась на 3000 км, соединив Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Испытания показали, что она работает надежно и без сбоев.

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В понедельник, 13 ноября, в Китае запустили сверхскоростную магистральную сеть FITI с пропускной способностью 1,2 Тбит/с и протяженностью 3 тысячи километров, которая стала самой быстрой в мире. Об этом рассказали 13 ноября на пресс-конференции в Университете Цинхуа, передает китайское интернет-агентство Xinhua.

Опытная эксплуатация сети, соединяющей Пекин, Ухань и Гуанчжоу, началась 31 июля 2023 года. С тех пор она работает бесперебойно и надежно, а недавние испытания показали, что канал соответствует проектным стандартам. Пока неизвестно, когда к ней смогут подключиться обычные пользователи.

Магистральная сеть FITI работает на основе китайских технологий, таких как сверхскоростной интерфейс IPv6 базового интернет-маршрутизатора нового поколения 1.2T и сверхскоростная многопутевая агрегация. Программное и аппаратное обеспечение для нее производится внутри Китая.

Технология создания сверхвысокоскоростной магистральной сети была разработана Университетом Цинхуа, China Mobile Communications Corporation, Huawei и Cernet для обеспечения доступа к качественному интернету пользователям в Китае. Она выводит технологии основных магистральных сетей Китая на терабитный уровень, укрепляя позиции страны как лидера в этой области. Технология также закладывает основу для расширения возможностей Интернета и будущих достижений в области связи и технологических инноваций.

Важно

В Китае хотят создать "открытый и безопасный" Интернет — вместе с другими странами

Учитывая, что страна является крупнейшим в мире по числу пользователей Интернета и предъявляет значительный спрос на высокоскоростной и стабильный Интернет, данная разработка крайне важна. По состоянию на июнь 2023 года общее число пользователей Интернета в Китае достигло 1,079 млрд. человек, согласно отчету Китайского информационного центра Интернет-сети.

Напомним, в октябре стало известно, что Китай испытал на орбите "прорывную" технологию спутникового интернета. Китайские ученые научились передавать данные с помощью света, не превращая его в электричество — это скорость и емкость обмена.

А в конце апреля 2022 года в КНР запустили "лазерный" Интернет со скоростью передачи до 10 Гбит/с. Терминал межспутниковой лазерной связи, размером с чемоданчик, можно устанавливать на спутники и передавать данные очень быстро и сверхсекретно.