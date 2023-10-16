До 40 Гбит/сек: Китай испытал на орбите "прорывную" технологию спутникового интернета

Китайские ученые научились передавать данные с помощью света, не превращая его в электричество — это скорость и емкость обмена.

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Группа ученых из Китая испытала в космосе оптический модуль со скоростью коммутации 40 гигабит в секунду, который знаменует настоящий прорыв в спутниковом интернете и развитии сетей 6G. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как утверждает команда Сианьского института оптики и точной механики Китайской академии наук, при установке на спутнике устройство смогло передавать световые сигналы из одного места в другое, не преобразуя их в электрические сигналы. При получении на земле передаваемая информация и изображения были загружены в полном объеме и без малейших потерь.

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Команда ученых посвятила более десяти лет разработке устройства, которое называется "космическая технология оптической коммутации". Коммутаторы — важнейший компонент сетей связи, отвечающий за распределение данных по определенной линии. Например, при телефонном звонке коммутаторы гарантируют, что вызов будет перенаправлен предполагаемому получателю.

В последние годы активно развивается "оптическая связь" — использование для передачи данных с помощью световых сигналов. Лазеры имеют гораздо более широкий спектр, а полоса пропускания потенциально может достигать нескольких сотен гигагерц, что позволяет упаковывать больше информации при каждом сеансе передачи.

Традиционные коммутационные устройства обычно преобразуют световые сигналы в цифровые или моделируемые данные с использованием электричества в качестве посредника, однако новое устройство напрямую обходит этот процесс. Исследователи говорят, что традиционный фотон-электрон-фотонный метод имеет эффект "электронного узкого места", в то время как оптический подход может максимизировать скорость и емкость обмена данными. Такой метод также может снизить затраты на строительство специальных коммутационных объектов.

Члены команды говорят, что устройство может поддерживать скорость коммутации 40 гигабит в секунду, и это является значительным улучшением по сравнению с традиционной технологией коммутации. Такие разработки, как спутниковое дистанционное зондирование, суперкомпьютеры с использованием больших объемов данных и мобильная связь 6G, привели к растущему спросу на сверхвысокую скорость и передачу информации большой емкости.

Чтобы достичь этого, отраслевые эксперты заявили, что революционная сеть будущего должна быть трехмерной и связывать наземные узлы связи со спутниками.

"Сеть связи следующего поколения, включая 6G, выйдет за рамки наземной связи; это должна быть глобальная сеть, включающая спутниковые узлы", — говорят исследователи. Но несмотря на "прорыв" китайских исследователей, эксперты уверены: пройдет еще немало времени, прежде чем технология станет по-настоящему практичной.

Ранее Фокус рассказывал, что Китай собирается конкурировать со Starlink. В космос запустят 13 тысяч спутников для создания национальной сети связи.