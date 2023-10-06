Армия испытывает военный интернет от создателей Starlink: чем отличается Starshield (видео)

SpaceX запустила для систем обороны отдельную версию Starlink со своими спутниками, которые получили гораздо больше возможностей для связи и разведки из космоса.

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Армия США начала тестировать возможности новой системы спутниковой связи от SpaceX для военных, получившей название Starshield. Об этом рассказал командующий 5-й бригадой содействия силам безопасности армии США полковник Брэндон Тиг в комментарии медиа Janes.

По его словам, 5-я бригада станет одним из первых подразделений, использующих в театре военных действий новые возможности компании SpaceX в области обороны. Подразделение 1 октября получило четыре системы Starshield — военный вариант низкоорбитальной спутниковой группировки Starlink для связи. Одна из них уже начала свою работу в Тихоокеанском регионе.

"Эти системы будут использоваться в Объединенном тихоокеанском многонациональном центре готовности в ходе учебной ротации с конца октября по начало ноября. Они послужат резервным средством связи для бригады во время ее участия в учениях по проверке боеготовности на базе Schofield Barracks на Гавайях", — сказал Брэндон Тиг.

Что известно о системах Starshield

Starshield от SpaceX — это военная версия Starlink. Возможности коммерческих спутников обеспечивают резервную связь в случае выхода из строя традиционных систем военной спутниковой связи или систем интернет-провайдеров. Система легко настраивается неспециализированным солдатом и обеспечивает доступ в Интернет для двух командных пунктов.

Сама система Starshield была запущена SpaceX именно как отдельная военная версия Starlink со своими спутниками, которые отличаются от гражданских вдвое большими размерами и возможностью установки дополнительной сенсорной нагрузки для дистанционного зондирования земли. Также система использует значительно более мощное шифрование чем в гражданской версии. Военные могут использовать это подключение к Интернету с имеющимся набором оборудования для обеспечения как защищенной, так и незащищенной связи в поддержку операций.

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Спутники Starlink — под угрозой солнечных бурь и космического мусора

Всего на орбиту SpaceX вывел уже 10 спутников Starshield. Но, как отмечают в самой компании, дополнительно кодированный сигнал все равно проходит через "гражданскую" сеть спутников.

Как пишет агентство Bloomberg, еще в конце сентября SpaceX подписала первый контракт стоимостью до $70 млн на оказание услуг спутникового интернета Starshield для Космических сил США. Тогда стало известно, что Starshield будет использовать уже существующую группировку космических аппаратов Starlink. Компания SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту почти 5000 интернет-спутников. Контролировать Starshield будут Космические силы и Министерство обороны США.

Кроем того Starshield будет интегрирован в сеть правительственных спутников, которые уже размещены на орбите. Частью новой системы станет ракета Falcon 9, которая была одобрена Пентагоном для выполнения секретных и несекретных миссий в интересах правительства США.

Напомним, в конце декабря 2022 года SpaceX запустила первую партию уникальных спутников Starlink. Теперь SpaceX может выводить спутники на новые орбиты, что еще больше увеличит пропускную способность Starlink.

А в начале декабря 2022 года стало известно, что SpaceX создала защищенный вариант Starlink для госструктур. В рамках проекта Starshield компания Илона Маска планировала предоставить правительствам собственные спутники и установить оборудование для связи на чужие.