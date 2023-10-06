Армія випробовує військовий інтернет від творців Starlink: чим відрізняється Starshield (відео)

SpaceX запустила для систем оборони окрему версію Starlink зі своїми супутниками, які отримали набагато більше можливостей для зв'язку і розвідки з космосу.

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Армія США почала тестувати можливості нової системи супутникового зв'язку від SpaceX для військових, що отримала назву Starshield. Про це розповів командувач 5-ї бригади сприяння силам безпеки армії США полковник Брендон Тіг у коментарі медіа Janes.

За його словами, 5-та бригада стане одним із перших підрозділів, які використовують у театрі військових дій нові можливості компанії SpaceX у сфері оборони. Підрозділ 1 жовтня отримав чотири системи Starshield — військовий варіант низькоорбітального супутникового угруповання Starlink для зв'язку. Одна з них уже почала свою роботу в Тихоокеанському регіоні.

"Ці системи будуть використовуватися в Об'єднаному тихоокеанському багатонаціональному центрі готовності під час навчальної ротації з кінця жовтня до початку листопада. Вони слугуватимуть резервним засобом зв'язку для бригади під час її участі в навчаннях із перевірки боєготовності на базі Schofield Barracks на Гаваях", — сказав Брендон Тіг.

Що відомо про системи Starshield

Starshield від SpaceX — це військова версія Starlink. Можливості комерційних супутників забезпечують резервний зв'язок у разі виходу з ладу традиційних систем військового супутникового зв'язку або систем інтернет-провайдерів. Система легко налаштовується неспеціалізованим солдатом і забезпечує доступ в інтернет для двох командних пунктів.

Сама система Starshield була запущена SpaceX саме як окрема військова версія Starlink зі своїми супутниками, які відрізняються від цивільних удвічі більшими розмірами та можливістю встановлення додаткового сенсорного навантаження для дистанційного зондування землі. Також система використовує значно потужніше шифрування ніж у цивільній версії. Військові можуть використовувати це підключення до інтернету з наявним набором обладнання для забезпечення як захищеного, так і незахищеного зв'язку на підтримку операцій.

Важливо

Супутники Starlink — під загрозою сонячних бур і космічного сміття

Загалом на орбіту SpaceX вивів уже 10 супутників Starshield. Але, як зазначають у самій компанії, додатково кодований сигнал все одно проходить через "цивільну" мережу супутників.

Як пише агентство Bloomberg, ще наприкінці вересня SpaceX підписала перший контракт вартістю до $70 млн на надання послуг супутникового інтернету Starshield для Космічних сил США. Тоді стало відомо, що Starshield використовуватиме вже наявне угруповання космічних апаратів Starlink. Компанія SpaceX вивела на низьку навколоземну орбіту майже 5000 інтернет-супутників. Контролювати Starshield будуть Космічні сили й Міністерство оборони США.

Крім того, Starshield буде інтегрований у мережу урядових супутників, які вже розміщені на орбіті. Частиною нової системи стане ракета Falcon 9, яка була схвалена Пентагоном для виконання секретних і несекретних місій в інтересах уряду США.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року SpaceX запустила першу партію унікальних супутників Starlink. Тепер SpaceX може виводити супутники на нові орбіти, що ще більше збільшить пропускну здатність Starlink.

А на початку грудня 2022 року стало відомо, що SpaceX створила захищений варіант Starlink для держструктур. У межах проєкту Starshield компанія Ілона Маска планувала надати урядам власні супутники та встановити обладнання для зв'язку на чужі.