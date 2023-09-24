Супутники Starlink — під загрозою сонячних бур і космічного сміття

За останні два місяці SpaceX втратила 200 супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті (LEO), стверджують спостерігачі.

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За останні два місяці компанія Starlink зазнала проблем у відкритому космосі і втратила понад 200 із 568 своїх супутників. Про це повідомляє сайт SatelliteMap, фахівці якого стежать за супутниками в космосі.

Причинами такого стану справ стали, на думку фахівців, підвищення сонячної активності та сильні сонячні бурі, які можуть збільшувати щільність атмосфери поблизу Землі, що призводить до зриву супутників з їх орбіт і подальшого згоряння в атмосфері. Крім того, проблеми спричиняють перевантаження ліній електропередач, що зумовлює проблеми з інтернет-з'єднанням та іншими комунікаційними системами.

"Це перший випадок, коли Starlink втратила значну кількість супутників за короткий проміжок часу, і ці втрати зазвичай спричинені сонячними спалахами, які викликають зміни на орбіті та пошкоджують або знищують космічний корабель. Природа супутників, тобто їх модель, незрозуміла, і якщо це нові супутники Starlink, які SpaceX регулярно запускає, то фірмі доведеться провести принаймні дев’ять запусків Falcon 9, щоб компенсувати втрачені супутники", — зазначає сайт науково-технічної інформації Wccftech.

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На думку видання, Starlink мала змогу швидко створити найбільшу у світі групу супутників LEO через те, що має стабільні зв’язки з материнською компанією SpaceX. Нові супутники є космічними кораблями другого покоління, на запуск яких SpaceX отримала дозвіл від Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) менше року тому.

"Вони потужніші, а отже, більші та важчі за попередні супутники. Однак модернізація космічного корабля та обмеження Falcon 9 зменшили кількість супутників, які компанія може запускати, причому в останніх запусках було приблизно 22 супутники за один запуск, що майже на третину скоротилося порівняно з 60 супутниками, які SpaceX запустила під час перші дні створення Starlink", — підкреслюють спостерігачі.

Однак, на думку дослідників, супутники на орбіті або в космосі мають протистояти різноманітним небезпекам, які можуть пошкодити або вивести їх з ладу.

"SpaceX зіткнулася з однією такою подією в лютому 2022 року, коли сонячний спалах пошкодив щонайменше 40 запущених напередодні супутників. У SpaceX підтвердили це та поділилися, що тепло від сонячного спалаху збільшило щільність атмосфери та унеможливило супутникам зберегти свою траєкторію", — згадали експерти.

Компанія Starlink втратила не просто супутники, а гроші, вкладені в їх виробництво і запуск, стверджують аналітики, оскільки виведення цих об'єктів на орбіту за допомогою ракет SpaceX, які також належать Ілону Маску, потребує величезних витрат. При цьому SpaceX зобов’язалася перед FCC запустити частину своїх супутників другого покоління відповідно до графіка, щоб уникнути сплати штрафу.

Ілон Маск і репутація Starlink

Компанія Starlink зазнала значної репутаційної шкоди після одіозних рішень свого голови Ілона Маска. Останній подібний скандал спричинила його відмова надати супутниковий зв’язок у Криму ЗСУ.

7 вересня з'явилася інформація про те, що інженери Ілона Маска у 2022 році зірвали атаку ЗСУ морськими дронами біля узбережжя Криму. При цьому віддав таємний наказ сам мільярдер, якого вразила розмова з російським керівництвом та його погрози, що після атак на Крим Росія відповість ядерним ударом.

Наступного дня Маск відреагував на звинувачення про зрив атаки дронів на російський флот у Криму. За його словами, регіони Starlink, про які йдеться, не було активовано.

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Після цього сенаторка з Демократичної партії США і членкиня Комітету зі збройних сил Елізабет Воррен висунула вимогу розслідувати діяльність Ілона Маска у зв'язку з "українським інцидентом" у 2022 році. Воррен заявила, що потрібно з'ясувати, чи дійсно мільярдер здатний впливати на зовнішню політику уряду США.

13 вересня Маск озвучив нову версію відключення Starlink у Криму. Засновник SpaceX звинуватив Україну в тому, що влада не попередила його про військову операцію заздалегідь, але зажадала терміново ввімкнути інтернет посеред ночі.

Цього ж дня стало відомо, що американський мільярдер Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink, який використовується у війні в Україні.

Фокус поцікавився в експертів, чи може Ілон Маск відключити Starlink, чим це загрожуватиме Україні і чи є альтернативи.