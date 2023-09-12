Маніпулює політикою: у Сенаті США вимагають розслідувати діяльність Ілона Маска, — ЗМІ

Мільярдер та інші керівники компаній технологічної індустрії таємно зустрінуться з Сенатом США. Причина зустрічі — стурбованість американських політиків впливом цієї індустрії на національну безпеку.

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Сенаторка з Демократичної партії США та член Комітету зі збройних сил Елізабет Уоррен звернула увагу на деякі аспекти діяльності мільярдера та власника SpaceX Ілона Маска. Зокрема, запропонувала розслідувати можливий вплив на роботу супутників Starlink над тимчасово окупованим Росією Кримом, через що зазнала невдачі спецоперація ГУР Міноборони. Сенаторка пропонує розібратись у цьому питанні Пентагону та Сенату США, пише агентство Bloomberg.

Уоррен заявила, що потрібно з'ясувати, чи дійсно мільярдер здатен впливати на зовнішню політику уряду США. Також варто зрозуміти, чи є в урядовців інструменти, щоб на нього вплинути.

"Чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер", — наголосила сенаторка.

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату та член Демократичної партії США Джек Рід відзначив, що Маск дійсно зробив доступнішим космос, але при цьому він надто наблизився до питань національної безпеки. Політик пояснив, що стурбований ситуацією, коли супутники контролює не уряд, а приватна компанія.

З огляду на позицію американських політиків, Ілон Маск та низка інших представників технологічної індустрії візьмуть участь у закритому слуханні в Сенаті. Слухання відбудеться у середу 13 вересня 2023 року, повідомляє Bloomberg.

Ілон Маск та Starlink: деталі

Зазначимо, за кілька днів до виходу книги-біографії Ілона Маска стало відомо про його можливу причетність до зникнення сигналу супутників Starlink біля Криму у перші місяці вторгнення РФ в Україну. При цьому вказувалось, що начебто це сталось через його страх початку ядерної війни через аналог "Перл Харбору".

Це вплинуло на спецоперацію ГУР Міноборони, які намагались пошкодити військові кораблі ЧФ РФ, які стояли в бухтах окупованого півострова. Зокрема, спеціальні морські дрони втратили керування, не дійшли до цілі і їх просто викинуло на берег.

Представники ГУР Міноборони України прямо не підтвердили, що події розгортались саме так. Стверджують, що розберуться в ситуації. Своєю чергою Ілон Маск заявив, що він зв'язок над Кримом не вимикав, тому що "просто його не вмикав".

Нагадуємо, 11 вересня ГУР МОУ показали кадру успішної спецоперації, яку вдалось провести у Чорному морі на пів дорозі до Криму. Зокрема, українські спецпризначенці повернули контроль України над газовидобувними платформами — так званими "Вишками Бойка". Кількома днями раніше розвідники оприлюднили концепцію знищення військових цілей на території РФ. Зокрема, вказали, що нищать підприємства з виготовлення снарядів та ракет, а також логістику ЗС РФ.