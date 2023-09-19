"Допомагав і допомагає": у Мінцифри виправдали Ілона Маска після скандалу зі Starlink

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров нагадав, що Ілон Маск свого часу передав Україні велику партію систем зв'язку, життєво необхідних ЗСУ.

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Ілон Маск робив найбільший внесок у майбутню перемогу України, а військові на фронті фактично не змогли б вести контрнаступ без Starlink. Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes, яке було опубліковано в понеділок, 18 вересня.

Глава профільного міністерства пояснив, що зараз ніхто не береться прогнозувати, як би розвивалися бойові дії на фронті без супутникового інтернету. Адже у військових практично немає мережі 4G і 3G, а радіозв'язок через рації перехоплюється росіянами швидко.

"Так ми б і жили, якби не Маск. (Він, — ред.) допомагав і допомагає. Коли потрібно було, він зробив необхідні кроки", — сказав журналістам Михайло Федоров.

Він нагадав, що Starlink не так просто купити в масштабі. При цьому Мінцифри привезло близько 42 тисяч одиниць таких станцій. Здебільшого вони забезпечують потреби військових. Також політик наголосив, що Україна має бути готова до таких ризиків, як раптове припинення допомоги від одного з партнерів.

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7 вересня з'явилася інформація про те, що інженери Ілона Маска у 2022 році зірвали атаку ЗСУ морськими дронами біля узбережжя Криму. А віддав такий таємний наказ сам мільярдер. За словами журналістів, він був під враженням після розмови з російським керівництвом і вкрай побоювався, що після атак на Крим Росія відповість ядерним ударом.

Наступного дня, 8 вересня, Маск відреагував на звинувачення про зрив атаки дронів на російський флот у Криму. За його словами, регіони Starlink, про які йдеться, не було активовано. Бізнесмен також підтвердив, що від українських державних відомств йому надійшов екстрений запит із проханням активувати Starlink на всій маршрутній мережі до тимчасово окупованого Севастополя.

"Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту й ескалації конфлікту", — сказав він.

10 вересня Ілон Маск заявив у соціальній мережі Х (колишній Twitter), що не вважає себе зрадником через відключення системи Starlink у районі Криму. Він додав, що є громадянином США і має тільки американський паспорт. А США не оголошували війну Росії.

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Після цього сенаторка з Демократичної партії США і членкиня Комітету зі збройних сил Елізабет Воррен висунула вимогу розслідувати діяльність Ілона Маска у зв'язку з "українським інцидентом" у 2022 році. Воррен заявила, що потрібно з'ясувати, чи дійсно мільярдер здатний впливати на зовнішню політику уряду США. Також варто зрозуміти, чи є у чиновників інструменти, щоб на нього вплинути.

Зі свого боку голова Комітету зі збройних сил Сенату і член Демократичної партії США Джек Рід зазначив, що Ілон Маск справді зробив космос доступнішим, але водночас він занадто наблизився до питань національної безпеки.

13 вересня Маск озвучив нову версію відключення Starlink у Криму. Засновник SpaceX звинуватив Україну в тому, що влада не попередила його про військову операцію заздалегідь, але зажадала терміново ввімкнути інтернет посеред ночі.

"Причина, через яку він (супутниковий інтернет, — ред.) був вимкнений, насправді спочатку була в тому, що США ввели санкції проти Росії. Вони включають Крим, і нам не дозволено запускати з'єднання. Якби у мене був прямий указ увімкнути систему від президента США, я б зробив це, але такого указу не надходило", — сказав бізнесмен.

Цього ж дня стало відомо, що американський мільярдер Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink, який використовується у війні в Україні. Біограф Маска уточнив, що йдеться про ту частину супутників Starlink, які використовуються ЗСУ, і що в такий спосіб підприємець зняв із себе відповідальність за межі та правила використання технології. Також Ілон Маск вирішив додати в "пакет послуг" особливі опції для військових.