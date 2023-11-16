"Слышит" дроны и ракеты: как система FENEK защищает инфраструктуру Украины (видео)

Благодаря чувствительным микрофонам технология, названная в честь ушастой лисы, точно определяет расстояние, направление и скорость воздушных угроз.

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Компания Octava Defence представила новую систему акустического поиска FENEK, которая входит в платформу "Сфера", призванную защитить критически важные объекты в Украине от российских дронов и ракет. Подробности основатель проекта Александр Кардаков рассказал в интервью dev.ua.

FENEK позволяет обнаруживать и идентифицировать воздушные цели с высокой точностью, определять их направление, скорость и расстояние. Система имеет преимущества по сравнению с другими решениями на рынке, такими как использование смартфонов и специализированных военных систем, благодаря большому количеству микрофонов и использованию математических алгоритмов.

Дальность восприятия звука такой системой зависит от погодных условий и может достигать от 2 до 10 километров. Более точные результаты достигаются при использовании нескольких датчиков. Системы акустического поиска могут быть интегрированы с радиолокационными системами для расширения области обнаружения целей.

"Это уже будет не просто статистическая система, а инструмент обнаружения и идентификации целей, который может быть интегрирован в систему ПВО. Такие системы могут работать в паре с радиолокационными системами, которые традиционно слабые, например, в низинах, руслах рек, где волны затухают", — отметил Александр Кардаков.

По его словам, если установить два эшелона устройств на расстоянии 20-25 километров от цели, то точность будет уже высокая. За 5-6 минут до приближения к объекту защитники могут узнать о направлении и типе цели. А сами цели будут готовы даже к сбиванию в ручном режиме.

Компания Octava Defence представила новую систему акустического поиска FENEK, основанную на эшелонированной сети акустических датчиков Фото: dev.ua

Кардаков также рассказал журналистам, почему систему акустического поиска FENEK получила свое название: "Фенек — это вообще лиса, которая живет в пустынях Северной Африки. Она имеет очень большие уши и чем-то похожа на само устройство".

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Характеристики системы FENEK:

возможность определения азимута, угла места и уровня акустического сигнала от воздушной цели;

отделение акустических сигналов, идущих с воздуха и от поверхности земли;

возможность определения математическими методами ориентировочных параметров источника акустического сигнала (воздушной цели), даже на одном локально установленном устройстве;

после отделения акустических сигналов, идущих с воздуха и от поверхности земли осуществляется анализ по сигнатурам;

за счет математической обработки вероятность правильного определения воздушной цели составляет 0.9 — 1;

погрешность правильного определения воздушной цели (false positive) и (false negative) приближается к 0.

Как работает платформа "Сфера"

Отметим, что система акустического поиска FENEK — это составляющая унифицированной платформы защиты объектов критической инфраструктуры "Сфера", над которой работает Octava Defence. Вначале радиолокационная станция, размещенная за пределами объекта, обнаруживает цели на расстоянии до 30 км. После этого эшелонированная система акустических датчиков "ФЕНЕК" определяет азимут, угол города и идентифицирует цель. А подсистема видеонаблюдения обеспечивает визуальное и тепловое круглосуточное наблюдение.

Далее информация от радиолокационной станции, акустики и системы видеонаблюдения передается на подсистему управления, визуализации и анализа. Она обрабатывается автоматически и дает команду на подсистему уничтожения БПЛА и передается подразделениям ПВО и другим, оснащенным зенитным и стрелковым оружием. Одновременно вся информация о цели и ее траектории передается на планшеты подразделений охраны объекта, оснащенных стрелковым оружием.

Напомним, ранее Александр Кардаков говорил о том, что Украине нужно использовать специальную систему акустической детекции для улучшения защиты энергетических объектов от ударов россиян. Как отметил эксперт, расширение акустической сети и комбинированное использование с другими средствами детекции делает атаки на такую систему бессмысленными.

В начале июля о перспективах предоставления израильских комплексов ПРО рассказал действующий тогда министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, "Железный купол" не совсем подходит для украинской ПВО, так как она неспособна защитить от крылатых и баллистических ракет.