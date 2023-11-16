"Сюрпризы будут": в СБУ заинтриговали новыми возможностями FPV-технологий (видео)

Руководитель ЦСО "А" СБУ Евгений Хмара отметил, что эпоха FPV стала новым этапом ведения войны и сказал, что Центр уже работает над следующими этапами развития FPV-технологий.

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Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины разрабатывает новые дроны-камикадзе и готовит смертельные "сюрпризы" для российских оккупантов. Об этом рассказал руководитель центра Евгений Хмара в интервью "Радио Байрактар", которое вышло в четверг, 16 ноября.

Он отметил, что мы сейчас живем в эпоху FPV. И это уже история, которая заставила всех иначе взглянуть на ведение войны. Это новый этап, который в Украине сейчас развивается и масштабируется. Евгений Хмара подчеркнул, что ЦСО уже работает над следующими этапами развития FPV-технологий.

"Это как раз будет яркий пример применения новых технологий. Это о том, что, возможно, сработает, что может быть эффективным. Мы берем и внедряем в своих рядах и максимально его используем. Мы смотрим даже на 10 шагов вперед", — сказал руководитель ЦСО.

Кроме того в разговоре с журналистом Евгений Хмара подтвердил, что российским оккупантам в ближайшем будущем следует ожидать неприятных "сюрпризов".

"Новые дроны — это поддержка для Сил обороны, а для врага это — смерть. Мы работаем над этим, сюрпризы будут", — сказал он.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения спецназовцы СБУ уничтожили российской военной техники на более чем миллиард долларов. Кроме того, на их счету более 5 тысяч ликвидированных оккупантов.

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Ранее мы писали о том, что в Украине открыли бесплатные курсы по сборке FPV-дронов. На онлайн-курсах "Народный FPV" научат не только собирать, но и правильно настраивать беспилотники, которые помогут ВСУ уничтожать российских агрессоров.

Кроме того Фокус рассказывал, как украинки превращают дешевые дроны в оружие против россиян. Женщин-добровольцев обучают управлять FPV-дронами и атаковать технику ВС РФ на секретной базе проекта Victory Drones.