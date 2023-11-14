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Диджитал Российско-украинская война

Ваш шанс уничтожить танк оккупантов: в Украине открыли бесплатные курсы по сборке FPV-дронов

дрон, сборка дрона
Фото: Скриншот | Сборке дронов может научиться каждый украинец бесплатно

На онлайн-курсах "Народный FPV" научат не только собирать, но и правильно настраивать беспилотники, которые помогут ВСУ уничтожать российских агрессоров.

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Команда проекта Victory Drones совместно с украинским производителем дронов Vyriy Drone запустила бесплатный инженерный онлайн-курс "Народный FPV" по сборке и настройке FPV-дронов. Об этом сообщает портал DOU.

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В течение двух недель специалисты будут делиться знаниями, как собрать и настроить 7-дюймовый ударный FPV-дрон. После проверки эти беспилотники будут помогать военным на фронте. Участие бесплатное, но слушатели должны самостоятельно приобрести необходимые компоненты. Записаться на бесплатный курс можно заполнив анкету.

Что предполагает онлайн-курс:

  • участие в Zoom-лекциях;
  • доступ к учебным материалам и видео;
  • доступ к списку компонентов и обязательных инструментов/материалов (их нужно будет приобрести самостоятельно);
  • доступ к сообществу инженеров, где можно совещаться, задавать вопросы, делиться успехами.
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На курсах студенты получат все необходимые знания по сборке дронов
Фото: CNN

Как отмечает портал "Милитарный", участники курса получат рабочую схему, поддержку и кураторство. Видеозаписи занятий и дополнительные материалы будут доступны и выпускникам. После прохождения курса участников приобщат к онлайн-сообществу инженеров, в котором можно обмениваться опытом и получать консультации.

Темы лекций:

  • строение FPV-дрона и основные компоненты;
  • важные инструменты и материалы для сборки, а так же техника пайки;
  • комплектация 7-дюймового дрона-камикадзе и обзор популярных комплектующих разных производителей;
  • практикум: сборка рамы, дизайн дрона и пайка моторов;
  • практикум: распиновка и пайка электронных компонентов;
  • финальная сборка, софт и настройка, проверка моторов;
  • распространенные ошибки при сборке. 7-, 8- и 10-дюймовые бомберы, сбросы, антенны и ретрансляторы, 3D печать для FPV.

Учеба в рамках проекта Victory Drones продолжается постоянно. Следующая группа начнет свою работу ориентировочно в середине ноября.

Ранее Фокус рассказывал, как украинки превращают дешевые дроны в оружие против россиян. Женщин-добровольцев обучают управлять FPV-дронами и атаковать технику ВС РФ на секретной базе проекта Victory Drones.