Ваш шанс уничтожить танк оккупантов: в Украине открыли бесплатные курсы по сборке FPV-дронов

На онлайн-курсах "Народный FPV" научат не только собирать, но и правильно настраивать беспилотники, которые помогут ВСУ уничтожать российских агрессоров.

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Команда проекта Victory Drones совместно с украинским производителем дронов Vyriy Drone запустила бесплатный инженерный онлайн-курс "Народный FPV" по сборке и настройке FPV-дронов. Об этом сообщает портал DOU.

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В течение двух недель специалисты будут делиться знаниями, как собрать и настроить 7-дюймовый ударный FPV-дрон. После проверки эти беспилотники будут помогать военным на фронте. Участие бесплатное, но слушатели должны самостоятельно приобрести необходимые компоненты. Записаться на бесплатный курс можно заполнив анкету.

Что предполагает онлайн-курс:

участие в Zoom-лекциях;

доступ к учебным материалам и видео;

доступ к списку компонентов и обязательных инструментов/материалов (их нужно будет приобрести самостоятельно);

доступ к сообществу инженеров, где можно совещаться, задавать вопросы, делиться успехами.

На курсах студенты получат все необходимые знания по сборке дронов Фото: CNN

Как отмечает портал "Милитарный", участники курса получат рабочую схему, поддержку и кураторство. Видеозаписи занятий и дополнительные материалы будут доступны и выпускникам. После прохождения курса участников приобщат к онлайн-сообществу инженеров, в котором можно обмениваться опытом и получать консультации.

Темы лекций:

строение FPV-дрона и основные компоненты;

важные инструменты и материалы для сборки, а так же техника пайки;

комплектация 7-дюймового дрона-камикадзе и обзор популярных комплектующих разных производителей;

практикум: сборка рамы, дизайн дрона и пайка моторов;

практикум: распиновка и пайка электронных компонентов;

финальная сборка, софт и настройка, проверка моторов;

распространенные ошибки при сборке. 7-, 8- и 10-дюймовые бомберы, сбросы, антенны и ретрансляторы, 3D печать для FPV.

Учеба в рамках проекта Victory Drones продолжается постоянно. Следующая группа начнет свою работу ориентировочно в середине ноября.

Ранее Фокус рассказывал, как украинки превращают дешевые дроны в оружие против россиян. Женщин-добровольцев обучают управлять FPV-дронами и атаковать технику ВС РФ на секретной базе проекта Victory Drones.