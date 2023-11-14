Ваш шанс знищити танк окупантів: в Україні відкрили безплатні курси зі складання FPV-дронів

На онлайн-курсах "Народний FPV" навчать не тільки збирати, а й правильно налаштовувати безпілотники, які допоможуть ЗСУ знищувати російських агресорів.

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Команда проєкту Victory Drones спільно з українським виробником дронів Vyriy Drone запустила безоплатний інженерний онлайн-курс "Народний FPV" зі складання та налаштування FPV-дронів. Про це повідомляє портал DOU.

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Протягом двох тижнів фахівці ділитимуться знаннями, як зібрати та налаштувати 7-дюймовий ударний FPV-дрон. Після перевірки ці безпілотники допомагатимуть військовим на фронті. Участь безкоштовна, але слухачі мають самостійно придбати необхідні компоненти. Записатися на безплатний курс можна заповнивши анкету.

Що передбачає онлайн-курс:

участь у Zoom-лекціях;

доступ до навчальних матеріалів і відео;

доступ до списку компонентів і обов'язкових інструментів/матеріалів (їх потрібно буде придбати самостійно);

доступ до спільноти інженерів, де можна радитися, ставити запитання, ділитися успіхами.

На курсах студенти отримають усі необхідні знання зі складання дронів Фото: CNN

Як зазначає портал "Мілітарний", учасники курсу отримають робочу схему, підтримку та кураторство. Відеозаписи занять і додаткові матеріали будуть доступні й випускникам. Після проходження курсу учасників долучать до онлайн-спільноти інженерів, у якій можна обмінюватися досвідом та отримувати консультації.

Теми лекцій:

будова FPV-дрона та основні компоненти;

важливі інструменти та матеріали для складання, а також техніка пайки;

комплектація 7-дюймового дрона-камікадзе та огляд популярних комплектуючих різних виробників;

практикум: складання рами, дизайн дрона і пайка моторів;

практикум: розпіновка і пайка електронних компонентів;

фінальна збірка, софт і налаштування, перевірка моторів;

поширені помилки під час складання. 7-, 8- і 10-дюймові бомбери, скидання, антени й ретранслятори, 3D-друк для FPV.

Навчання в рамках проєкту Victory Drones триває постійно. Наступна група розпочне свою роботу орієнтовно в середині листопада.

Раніше Фокус розповідав, як українки перетворюють дешеві дрони на зброю проти росіян. Жінок-добровольців навчають керувати FPV-дронами та атакувати техніку ЗС РФ на секретній базі проєкту Victory Drones.