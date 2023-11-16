"Сюрпризи будуть": у СБУ заінтригували новими можливостями FPV-технологій (відео)

Керівник ЦСО "А" СБУ Євгеній Хмара зазначив, що епоха FPV стала новим етапом ведення війни, і сказав, що Центр уже працює над наступними етапами розвитку FPV-технологій.

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Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України розробляє нові дрони-камікадзе і готує смертельні "сюрпризи" для російських окупантів. Про це розповів керівник центру Євгеній Хмара в інтерв'ю "Радіо Байрактар", яке вийшло в четвер, 16 листопада.

Він зазначив, що ми зараз живемо в епоху FPV. І це вже історія, яка змусила всіх інакше поглянути на ведення війни. Це новий етап, який в Україні зараз розвивається і масштабується. Євгеній Хмара підкреслив, що ЦСО вже працює над наступними етапами розвитку FPV-технологій.

"Це якраз буде яскравий приклад застосування нових технологій. Це про те, що, можливо, спрацює, що може бути ефективним. Ми беремо і впроваджуємо у своїх лавах і максимально його використовуємо. Ми дивимося навіть на 10 кроків уперед", — сказав керівник ЦСО.

Крім того, у розмові з журналістом Євгеній Хмара підтвердив, що російським окупантам у найближчому майбутньому слід очікувати неприємних "сюрпризів".

"Нові дрони — це підтримка для Сил оборони, а для ворога це — смерть. Ми працюємо над цим, сюрпризи будуть", — сказав він.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення спецпризначенці СБУ знищили російської військової техніки на понад мільярд доларів. Крім того, на їхньому рахунку понад 5 тисяч ліквідованих окупантів.

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Раніше ми писали про те, що в Україні відкрили безплатні курси зі складання FPV-дронів. На онлайн-курсах "Народний FPV" навчать не тільки збирати, а й правильно налаштовувати безпілотники, які допоможуть ЗСУ знищувати російських агресорів.

Крім того, Фокус розповідав, як українки перетворюють дешеві дрони на зброю проти росіян. Жінок-добровольців навчають керувати FPV-дронами і атакувати техніку ЗС РФ на секретній базі проєкту Victory Drones.