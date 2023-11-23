Самостоятельно проектирует и строит стены: в Швейцарии создали "умный" экскаватор (видео)

Роботизированная строительная машина может использовать цифровое 3D-картографирование и искусственный интеллект для определения оптимального расположения каждого камня в стене без участия человека.

Related video

В Швейцарии создали автономный робот-экскаватор HEAP, который самостоятельно построил каменную стену высотой 6 м и длиной 65 м в общественном парке на окраине Цюриха. Информация об этом появилась на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха в среду, 22 ноября.

Робот был создан на основе 12-тонного экскаватора Menzi Muck M545 — его модифицированная учеными версия получила название HEAP (Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose). При модификации машину оснастили системой спутниковой навигации, блоком инерциальных измерений, модулем управления, а также лидарами на кабине и экскаваторной стреле.

Используя датчики, экскаватор может автономно нарисовать 3D-карту строительной площадки и локализовать существующие строительные блоки и камни для возведения стены. Специально разработанные инструменты и методы машинного зрения позволяют экскаватору сканировать и захватывать большие камни в непосредственной близости от него. Он также может регистрировать их приблизительный вес, а также центр тяжести. Алгоритм определяет наилучшее положение для каждого камня, а затем экскаватор сам выполняет задачу, размещая камни в нужном месте. Автономная машина может разместить от 20 до 30 камней в одной партии.

Важно

Создан робот, умеющий строить с помощью левитации — это похоже на волшебство (видео)

Более того, по словам разработчиков, экскаватор работает не только собственно с камнями, но и с обломками, оставшимися после сноса старых зданий. Просканировав этот материал, "умный" экскаватор находит для каждого обломка неправильной формы самое оптимальное место в кладке. Отметим, что создатели также оснастили робота лидаром (лазерный локатор, — ред.), с помощью которого лазеры измеряют расстояния, чтобы он мог создавать собственную 3D-карту строительной площадки. Кроме того, они обучили несколько моделей искусственного интеллекта, чтобы помочь роботу определить наилучший способ захвата и размещения отдельных камней.

Таким образом HEAP построил каменную стену высотой 6 м и длиной 65 м в общественном парке на окраине Цюриха (Швейцария). Он также использовал большую лопату для автономной планировки рельефа парка в виде террас.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно о том, что инженеры Массачусетского технологического института (MIT) создали единственного в своем роде робота, способного "расти". Такую машину можно будет применять в строительстве зданий, сборке транспортных средств и создании более крупных роботов.

А в апреле 2019 года инженеры из Исследовательского института Висса при Гарвардском университете разработали колесного робота Romu, который умеет вбивать в грунт стальные шпунтовые сваи. Из таких свай робот может строить различные укрепления. Например, они могут защищать от размывания берега рек и укреплять склоны. Так же их можно использовать в качестве подпорных стен во время строительных работ.