Сами выбирают и атакуют цели: Россия применяет в Украине рои новых дронов Z-53, — СМИ

Система автоматического наведения, которой оснащены беспилотники, делает удары дронов более скоординированными и точными.

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Россия начала применять в Украине новую модификацию дрона "Ланцет" — беспилотник Z-53 или "Изделие-53", который способен искать групповые цели и уничтожать их в составе роя. Об этом пишет онлайн-журнал Army Recognition.

По имеющимся данным, российские войска приступили к развертыванию новой версии беспилотника-камикадзе "Ланцет", получившей название "Изделие-53" или Z-53. Более того, первые образцы этого нового дрона уже якобы опробовали в боевых действиях на территории Украины.

Беспилотник Z-53: что о нем известно

Отличительной особенностью "Изделий-53" является наличие системы автоматического наведения, которая способна автономно определять и различать разные типы целей, что потенциально может повысить точность и успешность ударов. Хотя полные возможности беспилотника пока не известны, заявленная способность к автономному обнаружению целей свидетельствует о высоком уровне технологической сложности, отмечает медиа.

Дрон "Изделие-53/Z-53" был представлен на подмосковной выставке "Армия-2023" в августе 2023 года. Рекламный ролик, выпущенный производителем, рассказывает об уникальной геометрической конструкции беспилотника: четыре больших крыла, установленных под углом 45 градусов в передней части, отличаются от традиционной Х-образной конфигурации. При запуске эти крылья раскрываются, и, что примечательно, у дрона отсутствуют задние стабилизаторы-крылья. Приводимый в движение задним винтом, "Изделие-53" оснащено заметной камерой, направленной вниз, которая играет важную роль в картографировании окружающей среды и захвате целей.

Z-53 имеет грузоподъемность до 5 кг и предназначен для работы в составе роя, взаимодействующего и координирующего между собой для обнаружения и целеуказания различных наземных целей. Эти цели могут быть самыми разными — от позиций зенитной и реактивной артиллерии противника до бронетанковых подразделений. Это значительное усовершенствование по сравнению с беспилотниками нынешнего поколения Lancet.

По способу развертывания беспилотники Z-53 заметно отличаются от своих предшественников. Вместо того чтобы запускаться со специализированных пневматических направляющих, они выпускаются из компактных наземных труб, напоминающих минометные системы. Такая конструкция обеспечивает удобство транспортировки и развертывания, поскольку беспилотники могут перевозиться как в тубусе, так и в составе батарей 2х2 с помощью легких транспортных средств. Многофункциональные транспортные трубы служат не только для хранения и транспортировки, но и в качестве пускового механизма для БПЛА, что исключает необходимость сборки в полевых условиях.

Напомним, в конце октября стало известно, что ВС РФ начали использовать новый дрон "Изделие-53". Вероятно, в будущем российское военное командование надеется с помощью новых "Ланцетов" преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

А в начале августа мы писали о том, что оккупанты делают "Ланцеты" (в том числе, и новые модификации) на станках из Японии и Кореи. Россияне используют роботизированную дрель японской компании FANUC, чтобы сделать важные технологические отверстия в корпусах дронов-камикадзе "Ланцет".