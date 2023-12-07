Инженеры замаскировали БПЛА под вертолеты с помощью одной детали: зачем это нужно военным

Линза Люнеберга увеличивает заметность беспилотников для радаров с любого направления и позволяет обманывать ПВО.

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В Индии разработали всепогодный, вездеходный объектив Luneberg, который прикрепляется к беспилотнику для обмана систем противовоздушной обороны противника. Об этом сообщает телекомпания New Delhi Television Limited.

Известно, что военные уже провели успешные испытания объектива Luneberg, который крепится к беспилотнику и используется для обнаружения вражеского оружия и типа вооружения, применяемого против наземных сил, самолетов и вертолетов. Линза Люнеберга, прикрепленная к БПЛА, увеличивает радиолокационную заметность дрона, делая его похожим на вертолет. Это заставляет противника принять меры противовоздушной обороны, например, использовать ракеты или зенитные орудия. Иными словами, если послать рой дронов, оснащенных линзой, это может запутать радары противника, предупредив, что к цели приближаются боевые вертолеты. Таким образом можно выявить не только дислокацию систем ПВО противоборствующей стороны, но и заставить военных истратить нужные боеприпасы на такую мелкую цель как дрон.

Разработчики — армейское конструкторское бюро — дополняют, что линза Luneberg может охватывать 360-градусную зону на радаре и отражать сигналы радара с любого направления. Оснащенные ею беспилотники могут использоваться для маскировки запланированного маршрута вертолетных операций армии, когда несколько квадрокоптеров могут быть направлены в одном направлении, обманывая вражеские радары.

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В КБ уточнили, что во время испытаний линзы ее установили на беспилотник с дальностью полета до 15 км, который продержался в воздухе 40 минут. Он хорошо показал себя в работе при разных температурных режимах: справился с задачами в условиях пустыни и высокогорной местности. Однако пока БПЛА, оборудованный линзой Luneberg, не может имитировать истребитель для того, чтобы вводить в обман системы ПВО противника. Конструкторы надеются, что в ближайшем будущем удастся разработать БПЛА с подходящими для этого характеристиками.

Напомним, в мае мы писали о том, что российские оккупанты используют деревянные дроны, чтобы обмануть ПВО Украины. Целью такой тактики является заставить украинцев тратить свои ракеты на бесполезные цели и ослабить их оборону.

А несколько ранее в ВСУ рассказали, как россияне хотят обмануть ПВО Украины. По словам действующего на то время руководителя пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, выявление подводных пусков ракет для украинской системы ПВО усложнено, чем и пользуется враг при осуществлении обстрелов.