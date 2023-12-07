"Неубиваемый" планшет с функцией пауэрбанка подойдет для ВСУ: что известно о новинке

Планшетный компьютер FOFOSSiBOT DT2 обладает впечатляющим ударопрочным корпусом и хорошими характеристиками.

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Гонконгская компания FOSSiBOT презентовала модель планшета DT2 с ударопрочным корпусом и несколькими дополнительными функциями, которые позволят использовать устройство в экстремальных ситуациях или в условиях войны. Характеристики опубликованы на сайте производителя.

Модель планшетного компьютера FOFOSSiBOT DT2 можно использовать в качестве пауэрбанка, у него есть встроенный фонарик, емкий аккумулятор и водонепроницаемый корпус, который не боится падения с высоты. Корпус выдерживает удары и падения, соответствует стандарту IP68/IP69K — это означает, что если устройство упадет в воду, то с ним ничего не случится.

Планшет получил 10,4-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 2K. Также на борту есть 4 динамика.

Возможности планшета FOFOSSiBOT DT2 с крепким корпусом

Работает модель на 8-ядерного сипа MediaTek Helio G99. Объем оперативной памяти FOSSiBOT DT2 составляет 12 ГБ с возможностью расширения до 20 ГБ, объем встроенной памяти — 256 ГБ. Есть возможность использования карты памяти microSD до 2 ТБ.

Емкость аккумулятора достигает 22 000 мАч, при этом батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, то есть с 0% до 100% планшет зарядится за 2 ч 50 мин. Благодаря аккумулятору с такими характеристиками, DT2 может служить пауэрбанком для зарядки смартфонов, умных часов, беспроводных наушников и пр. В ходе тестирования, планшет разрядился спустя 75 дней, находясь в режиме ожидания, проработал 110 ч в режиме разговора, 36 при беспрерывном просмотре видео, 145 ч — при воспроизведении музыки и до 60 ч в режиме игр.

Демонстрация работы планшета FOFOSSiBOT DT2 Фото: FOFOSSiBOT

Отвечает за функционирование устройства операционная система Android 13. Есть поддержка Wi-Fi 6, слот для SIM-карты, поддержка сети 4G LTE.

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Также стоит упомянуть, что FOSSiBOT DT2 располагает 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тыльной камерой на 64 Мп. Не забыли разработчики и про фонарик, яркость которого 164 люмен.

Производитель указал, что с 11 по 15 декабря этого года планшет с прочным корпусом можно будет приобрести за 300 долларов США на AliExpress.

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