"Невбиваний" планшет із функцією пауербанка підійде для ЗСУ: що відомо про новинку

Планшетний комп'ютер FOFOSSiBOT DT2 має вражаючий ударостійкий корпус і хороші характеристики.

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Гонконгська компанія FOSSiBOT презентувала модель планшета DT2 з ударостійким корпусом і кількома додатковими функціями, які дадуть змогу використовувати пристрій в екстремальних ситуаціях або в умовах війни. Характеристики опубліковані на сайті виробника.

Модель планшетного комп'ютера FOFOSSiBOT DT2 можна використовувати як павербанк, у нього є вбудований ліхтарик, ємний акумулятор і водонепроникний корпус, який не боїться падіння з висоти. Корпус витримує удари і падіння, відповідає стандарту IP68/IP69K — це означає, що якщо пристрій впаде у воду, то з ним нічого не трапиться.

Планшет отримав 10,4-дюймовим IPS-дисплей з роздільною здатністю 2K. Також на борту є 4 динаміки.

Можливості планшета FOFOSSiBOT DT2 з міцним корпусом

Працює модель на 8-ядерному сипі MediaTek Helio G99. Об'єм оперативної пам'яті FOSSiBOT DT2 становить 12 ГБ з можливістю розширення до 20 ГБ, обсяг вбудованої пам'яті — 256 ГБ. Є можливість використання карти пам'яті microSD до 2 ТБ.

Ємність акумулятора сягає 22 000 мАг, при цьому батарея підтримує швидку зарядку потужністю 66 Вт, тобто з 0% до 100% планшет зарядиться за 2 год 50 хв. Завдяки акумулятору з такими характеристиками, DT2 може служити пауербанком для зарядки смартфонів, розумних годинників, бездротових навушників тощо. Під час тестування, планшет розрядився через 75 днів, перебуваючи в режимі очікування, пропрацював 110 год у режимі розмови, 36 — під час безперервного перегляду відео, 145 год — під час відтворення музики і до 60 год у режимі ігор.

Демонстрація роботи планшета FOFOSSiBOT DT2 Фото: FOFOSSiBOT

Відповідає за функціонування пристрою операційна система Android 13. Є підтримка Wi-Fi 6, слот для SIM-карти, підтримка мережі 4G LTE.

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Також варто згадати, що FOSSiBOT DT2 має 32-мегапіксельну фронтальну камеру і тильну камеру на 64 Мп. Не забули розробники і про ліхтарик, яскравість якого 164 люмен.

Виробник вказав, що з 11 по 15 грудня цього року планшет із міцним корпусом можна буде придбати за 300 доларів США на AliExpress.

Раніше ми повідомляли про те, що американські вчені змогли записати 25 ГБ інформації на алмаз, впливаючи на його молекули світловими хвилями різної довжини.