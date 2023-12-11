"Железный побратим": дрон-ветеран уже полтора года помогает ВСУ уничтожать врага (фото)

Еще в 2022 году беспилотник "отметился" в победных освободительных боях на Харьковщине. Позже он помогал в подготовке новых операторов, а сейчас снова летает на одном из самых горячих участков Южного фронта.

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Дрон Autel уже более полутора лет помогает Силам обороны уничтожать российских оккупантов. Сейчас он "воюет" на одном из самых горячих отрезков Южного фронта, в подразделении защитников Донецкого аэропорта. Об этом сообщает интернет-издание "Казацкий край" в Facebook.

По информации в заметке, этот дрон черкасским волонтерам в 2022 году прислали из Канады. Позже его передали в одно из подразделений ВСУ.

"В подразделении, где он воюет, считают своеобразным "оберегом" — жив не только дрон, но и все, для кого он стал "железным побратимом", — отмечают в сообщении.

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Также в медиа отмечают, что между прикрепленными в заметке фотографиями разница более чем в полтора года, а боевой дрон Autel на них — один и тот же. Этим подразделением волонтеры из Черкасс занимаются еще с 2014 года — со времен обороны Донецкого аэропорта.

Дрон Autel, который в 2022 году помогал ликвидировать оккупантов Фото: Соцсети

Как отмечают в заметке, еще в 2022 году дрон "отличился" в победных освободительных боях на Харьковщине. Позже был "на ротации" — помогал в подготовке новых операторов в учебном центре и на полигоне.

Теперь, как уточняют в издании, Autel снова "воюет" на одном из самых горячих отрезков Южного фронта.

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Когда дроны превзойдут артиллерию: ответ военного

В августе Госспецсвязи рассказала, что Силы обороны за сутки теряют от 40 до 50 дронов различных типов, которые используют для разведки. Значительную проблему для защитников составляют российские средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 7 декабря артиллерист-наводчик рассказал, что в следующем 2024 году беспилотные летательные аппараты могут стать основным средством поражения на фронте. По его словам, Украина и Россия вступили в "войну технологий", и в 2024 году роль беспилотных средств поражения будет только увеличиваться. В результате беспилотных летательных аппаратов самого разнообразного характера будет становиться все больше.

Артиллерист-наводчик объяснил журналистам, что сейчас на фронте на стороне украинских военных работают дроны нескольких типов. Прежде всего это FPV-дроны, в конструировании которых наша страна достигла успеха. В зоне боевых действий уже работает беспилотный летательный аппарат "Мамонт", который может нести до 4 килограммов взрывчатки. Также бойцы ВСУ пользуются иностранными разработками в сфере БПЛА.

Ранее в Запорожье создали новый дрон-камикадзе для ВСУ под названием "Генерал Черешня". 20 таких беспилотников уже тестируют военные, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении.