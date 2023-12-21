"Антисанкционный" чип Huawei Kirin 9000S только вышел, а уже отстал на 3 года: что не так

В ходе тестов выяснилось, что Huawei Kirin 9000S значительно отстает от своего предшественника Kirin 9000 по производительности графического процессора — аж на 33%.

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Аналитики Nanoreview.net протестировали чип Kirin 9000, выпущенный 3 года назад на фабрике TSMC, и новый Kirin 9000S, который Huawei выпустила самостоятельно, уже находясь под санкциями США. Оказалось, что "старичок" превзошел новинку, пишет Toms hardware.

В ходе тестов с применением AnTuTu 10, Geekbench 6, 3DMark Wild Life и многочисленных мобильных игр, процессор Kirin 9000S, в целом, показал себя неплохо, по сравнению с предыдущей версией Kirin 9000. Однако есть один нюанс. Его показатели энергоэффективности были выше, чем у старой модели, да и графические рабочие нагрузки он переносил хуже. Но его показатели рабочих нагрузок общего назначения были весьма приемлемыми.

"Результаты не удивительны, поскольку трудно превзойти 5-нм процессор с 7-нм SoC, если не жертвовать энергоэффективностью и стоимостью", — написали журналисты.

Чип HiSilicon Kirin 9000S от Huawei набрал около 900 000 баллов, как и оригинальный Kirin 9000 в AnTuTu 10, но по производительности графического процессора он отставал на 33% от своего предшественника. Удивительно, но, несмотря на меньшие тактовые частоты и то же количество ядер, Kirin 9000S был на 4% быстрее в однопоточном тесте Geekbench 6 и на 17% быстрее в многопоточном тесте Geekbench 6. Процессор Kirin 9000 оказался на 20% быстрее Kirin 9000S в 3DMark Wild Life, вероятно, потому, что компания не смогла создать графический процессор, который был бы таким же быстрым, как 24-кластерный Arm Mali-G78, работающий на частоте 759. МГц.

Поскольку 7-нм технология 2-го поколения SMIC менее продвинутая, чем производственный узел TSMC N5, Kirin 9000S менее эффективен, чем Kirin 9000. Авторы материала полагают, что смартфоны на основе "антисанционного" чипа будут садиться быстрее.

Ранее мы писали о том, что американская компания Intel поставляет Китаю новейшие чипы, переупаковывая их.

Сообщали также, что в Китае выпустили мощный 5-нм процессор Kirin 9006С, в обход санкций США против технологического сектора КНР.