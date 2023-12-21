"Киевстар" объявил компенсации для абонентов: кто получит бесплатную связь и интернет

Кроме отмены платы за базовые услуги для абонентов в течении одного месяца, оператор решил выделить 100 миллионов гривен на нужды бойцов Вооруженных сил Украины.

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Мобильный оператор "Киевстар" отменяет на месяц плату за тарифные планы для своих абонентов, которые пострадали после атаки хакеров. Информация об этом появилась на официальной странице оператора в Facebook в четверг, 21 декабря.

Представители компании сообщили, что специалисты полностью восстановили все сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки. В связи с этим абонентов мобильного оператора поблагодарили за терпение и сообщили о новой компенсации для них. Оказалось, что команда "Киевстар" отменила следующую плановую плату за тариф для своих пользователей. Деньги не будут изыматься в частности:

у абонентов предоплаты, контракта и контрактных абонентов с услугой "Домашний Интернет" с 22.12 по 21.01;

у бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;

у пользователей "Домашнего Интернета" и абонентов с тарифным планом "ВСЕ ВМЕСТЕ" с 1.01 по 31.01.

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Компенсация абонентам "Киевстар": когда ее выплатят и что сделали бесплатным уже сейчас

Для корпоративных клиентов "Киевстар" будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января. Кроме того мобильный оператор решил выделить 100 миллионов гривен на нужды бойцов Вооруженных сил Украины. На какие именно потребности будут потрачены деньги, в офисе оператора не говорят.

Напомним, что утром 12 декабря у мобильного оператора Kyivstar произошел масштабный сбой в работе. Пользователи мобильного оператора пожаловались на отсутствие связи и интернета. Изначально компания заявила о технических неполадках, но позже стало известно, что речь шла о самой масштабной атаке хакеров в истории Украины. Ответственность за нее взяла на себя российская группировка "Солнцепек".

14 декабря стало известно, что для полного восстановления мобильной связи в Украине нужны недели. Глава компании Александ Комаров заявил, что уже к концу недели "Киевстар" восстановит основные сервисы, а именно мобильный интернет, SMS-сообщение и голосовую почту. Отметим что 15 декабря стало известно, что мобильный интернет от "Киевстар" заработал, но пока не везде. В компании уточнили, что сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории работают.