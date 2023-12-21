Санкции США опять мимо: в Китае будут выпускать чипы по 28-нанометровому техпроцессу

Компания SMEE разработала собственное оборудование, несмотря на ограничения Министерства торговли США.

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Китайская компания Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE) заявила о создании литографического сканера, который способен производить чипы по технологическому процессу 28 нм, передает Toms hardware.

Устройство SSA/800-10W хоть и не способно обрабатывать пластины, скажем, по 5-нм техпоцессу, что было бы гораздо прогрессивнее, тем не менее во многом обходит предшественника SSA600, который поддерживал техпроцессы 90, 110 и 280 нм.

Но даже с таким сканером, китайская компания пока не может конкурировать с нидерландским производителем ASML, который подключился к санкциям США против техноотрасли КНР. Однако в SMEE не отчаиваются и пока "снимают сливки", т.к. после этого заявления акции фирмы подскочили на 8%.

Литографический сканер SMEE

В материале говорится, что подобные машины есть и у тайваньского производителя TSMC, которые функционируют с 2011 года. Китайский производитель SMIC обзавелся аналогом в 2015 году, так что на этом фоне SMEE выглядит безнадежно отставшей. И все же, акцентируют авторы, и SMIC, и TSMC закупили оборудование у ASML, а SMEE говорит, что создала свое самостоятельно.

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Согласно условиям санкций США против Китая, Поднебесной закрыт доступ к оборудованию, поддерживающему техпроцессы ниже 14 нм, 16 нм, 18 нм. Масла в огонь подлили Нидерланды, Япония и Тайвань, ограничив доступ к своим технологиям, и теперь КНР не может производить процессоры 14 нм, 12 нм и 7 нм Несмотря на то что SMEE находится в списке организаций, подлежащих контролю Министерства торговли США, компании удалось создать свой литографический сканер.

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