Поражают пехоту и технику: военные испытали новые боеприпасы для FPV-дронов (фото)

Военные испытали несколько видов боеприпасов, которые под силу нести и сбрасывать коптерам: осколочно-фугасные снаряды, гранаты и ВОГи.

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Бойцы подразделения "ЮНКЕРС" роты ударных беспилотных летательных аппаратов бригады "Спартан" провели испытания новых взрывных устройств для FPV-дронов на запорожском направлении. Информация об этом появилась на официальной странице Восточного оперативно-териториального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook во вторник, 26 декабря.

Эти боеприпасы предназначены для уничтожения вражеских целей, таких как пехота и техника. Успех испытаний также зависит от обученности и мастерства операторов, которые должны учитывать различные факторы, включая погодные условия и средства РЭБ противника.

"Сейчас это испытания, чтобы проверить, действенны ли эти боеприпасы для уничтожения вражеских целей. Сегодня проверяем несколько видов снарядов, такие как осколочно-фугасные, гранаты и ВОГи. Каждый из них предназначен для поражения различных целей, таких как пехоты и техники противника", — отметил один из членов экипажа.

Бойцы подразделения "ЮНКЕРС" роты ударных беспилотных летательных аппаратов бригады "Спартан" провели испытания новых взрывных устройств для FPV-дронов Фото: Национальная Гвардия Украины

Бойцы подразделения также отмечают, что в последнее время ситуация с дронами-камикадзе и дронами Mavic стала лучше, но война сейчас идет в небе, поэтому чем больше дронов, тем лучше. Они помогают выявлять врага и уничтожать его, что способствует сохранению жизни бойцов.

Военные проверяют несколько видов снарядов: осколочно-фугасные, гранаты и ВОГи Фото: Национальная Гвардия Украины Военные проверяют несколько видов снарядов: осколочно-фугасные, гранаты и ВОГи Фото: Национальная Гвардия Украины

"На данный момент основная наша задача — выявить врага и уничтожить его. Сначала проводим разведку "мавиками", а потом уже уничтожаем. В том числе и теми боеприпасами, которые сегодня испытываем. И для россиян это страшная угроза от нас, потому что от них трудно спрятаться, и пехоте, и вражеской технике. Поэтому для нас сегодня крайне важно совершенствовать свои навыки и вооружение", — рассказал боец с позывным "Флегма".

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Напомним, в июле мы писали о том, что украинцы создали мощные боеприпасы для ударных дронов, которые пробивают сталь и бетон. Разработчики подготоили разные типы снарядов: для дронов-камикадзе, со стабилизаторами для бомбардировщиков и с донными накалывателями.

Кроме того в апреле 2023 года стало известно, что в Украине разработали боеприпас для FPV-дронов. Это шрапнельный боеприпас, который предназначен для ликвидации живой силы противника. Внутри него находятся маленькие шарики, которые исполняют роль элементов для поражения противника.