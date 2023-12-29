В России хотят делать чипы по технологиям СССР: где и как применят "передовой" опыт

В РФ предлагают воспользоваться технологиями 1970-80-х годов, позволявшими делать чипы-шаблоны и программировать их под определенные задачи.

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В Институте проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук (ИППМ РАН, РФ) предложили вспомнить о том, как изготавливались процессоры в СССР, чтобы избавиться от дефицита чипов, пишет CNews.

На фоне санкций, введенных США и странами ЕС против России, в стране-агрессоре наблюдается нехватка микропроцессоров для самых разных нужд. Чтобы побороть эту проблему, ученые из ИППМ РАН предлагают наладить выпуск процессоров-шаблонов, как это ранее делали в СССР. Такие чипы были однотипными, но затем программировались под определенные задачи. В институте полагают, что их производство будет относительно недорогим.

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) обратили внимание на опыт Беларуси в производстве микропроцессоров и даже подсчитали, что запуск аналогичных техпроцессов обойдется госказне РФ в 100 млн рублей (1,11 млн долларов США — ред.).

Обзор советских микропроцессоров

Чипы-шаблоны, о которых шла речь выше, в называли в СССР базовыми матричными кристаллами и базовыми структурными кристаллами. Они состояли из набора элементов, не соединенных между собой. Соединив их определенным образом, можно было получить определенную схему. Каждая новая запрограммированная схема отвечала за выполнение конкретной задачи. По задумке советских разработчиков, заказчики чипов-матриц могли программировать их под свои нужды самостоятельно. Как отмечает СМИ, выпуск таких процессоров небольшими тиражами не слишком отразится на их себестоимости, т.е. даже при мелкосерийном производстве они не подскочат в цене.

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Издание сообщает, что в Беларуси до сих пор выпускают процессоры-шаблоны, а это значит, что в РФ могут построить производственные линии по такому же типу, как в РБ. Российские ученые полагают, что на внедрение технологии уйдет максимум 3 года.

Матрицы-чипы предлагают использовать для оснащения боевых дронов, которые страна-агрессор применяет на территории Украины для нанесения атак, а также "в электронике, в зарядных устройствах и много где еще".

Ранее мы сообщали о том, что в РФ вспомнили о заброшенном технологическом накопительном комплексе. Его предлагают использовать в сфере полупроводниковой литографии и микроэлектроники.