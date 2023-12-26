В России надеются выпускать микросхемы при помощи древнего синхротрона времен СССР

В стране-агрессоре вспомнили о заброшенном технологическом накопительном комплексе в Зеленограде, который построили в 1991 году и тут же о нем забыли из-за развала Советского Союза.

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Директор Института ядерной физики им. Будкера (РФ), Павел Логачев, заявил о планах по восстановлению работы технологического накопительного комплекса (ТНК), чтобы наладить выпуск полупроводников. Его слова 26 декабря передало российское информационное агентство Интерфакс.

ТНК был готов к эксплуатации еще в 1991 году, но им так не воспользовались. Причиной назван распад СССР. Информагентство поясняет, что ТНК является ускорителем частиц, чья энергия может применяться в сфере полупроводниковой литографии и, как следствие, производства микроэлектроники. По словам Логачева, ТНК поможет в создании и отладке литографического оборудования, как у ASML — производителя литографических сканеров из Нидерландов.

Российский ученый заявил, что наносить рисунок на пластины кремния будут либо при помощи рентгеновского излучения, либо плазмы. В любом случае, нужен будет такой аппарат, как ускоритель частиц, которую еще принято называть синхротронной установкой (синхротроном).

Ускоритель частиц времен СССР Фото: Zelenograd.ru Синхротрон расположен в Зеленограде, РФ Фото: Zelenograd.ru Синхротрон должны были запустить в 1991 году Фото: Zelenograd.ru

По его мнению, наладить работу такого оборудования можно к 2027 году, потратив 500 млн рублей (5,43 млн долларов США). Утверждается, что создание подобного проекта с нуля обошлось бы в 10 млрд рублей (108 млн долларов). Также нужно будет сделать литографы. Во сколько обойдется их производство, Логачев не уточнил.

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СМИ пишет, что ТНК поможет наладить производство критически важных микросхем, однако выпускаться они будут небольшими тиражами, но вопрос рентабельности — не на первом месте. К новым разработкам привлекут экспертов из НИИ точного машиностроения (Зеленоград, ТНК расположен там же — ред.), задача которых — создать ускоритель для насыщения кремниевых пластин ионами, что необходимо для корректного функционирования микросхем. Ускоритель так же обещают представить через 3 года.

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