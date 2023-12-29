Военные получат роботизированные боевые машины RCV: чем они будут заниматься (видео)

Роботы будут использоваться для таких задач, как стрельба из пулемета, минометная атака и создание дымовой завесы.

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Бронетанковые бригады армии США будут оснащены роботизированными боевыми машинами (RCV) в ближайшем будущем, начиная с 2028 года. Об этом говорится в материале Forbes.

Целью этой программы является интеграция человека и машины таким образом, чтобы роботы могли выполнять первоначальный контакт с противником и снимать риск с войск. Однако чтобы успешно использовать эти роботы, необходим комплексный подход, который разрабатывается в рамках программы Human-Machine Integration (HMI). Идея заключается в том, чтобы роботы выполняли разведывательные и пробивные задачи, снижая риски для войск. Однако эта цель является сложной и временно недостижимой. Наиболее конкретное видение внедрения роботов сформулировал генерал-майор Кертис Баззард, который видит их как средства сбора разведданных, наблюдения, обнаружения химического и биологического оружия, а также прорыва противника.

Одна из концепций — управление множеством роботов одним солдатом — еще не готова к внедрению из-за отсутствия необходимой автономности. Вместо этого, солдаты будут управлять одной роботизированной машиной, которая будет иметь гибридно-электрическую трансмиссию и сможет нести различные виды оружия и полезных нагрузок. Проект разработки роботов проводится параллельно с программой по созданию программного обеспечения и радиосвязи, чтобы обеспечить связь между роботами и машиной управления. Вместо различных вариантов роботов, планируется использовать единый тип "RCV smedium" — гибрид между легким и средним вариантами. Ожидается, что это будут гусеничные или колесные машины, весом до 8500 фунтов, способные нести до 7000 фунтов полезной нагрузки. Данные роботы будут использоваться для различных задач, таких как стрельба из пулемета, минометная атака и создание дымовой завесы.

Важно

Новая боевая концепция США: роботы будут прорывать оборону противника вместо солдат

Промышленные команды, такие как Team McQ, Textron Systems и другие, работают над созданием прототипов боевых роботизированных машин. Три из них — гусеничные, а одна — колесная. В то время как команды работают, армия уже проводит эксперименты с использованием суррогатных демонстраторов RCV. В экспериментах участвовали образцы RCV, машины управления и командно-контрольная сеть. Эти эксперименты предоставили армии концептуальную основу для работы. В настоящее время армия разрабатывает "взвод RCV", состоящий из четырех роботов и двух машин управления. Каждая машина управления имеет водителя, командира и четырех операторов RCV. В будущем этот взвод может быть добавлен в роту роботизированных автономных систем. Кроме того, возможно будущее объединение боевых машин с RCV, чтобы исключить машину управления.

Промышленные команды разрабатывают прототипы боевых роботизированных машин, в частности гусеничные и колесные

Для успешного использования RCV в боевых условиях, они должны быть достаточно надежными и защищенными от возможных угроз, таких как минные поля, стрелковое и артиллерийское огнестрельное оружие. Важным аспектом человеко-машинной интеграции является возможность людям-операторам управлять беспилотными системами так же, как они управляют пилотируемыми платформами. Это может быть осуществлено через голосовое управление или цифровые команды, которые переводятся на машинный язык. Однако перед внедрением RCV широкого масштаба необходимо провести дополнительные исследования и тесты, чтобы убедиться в их надежности и эффективности.

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