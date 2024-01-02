Дефицит чипов — не проблема: в Китае разработали универсальное оружие РЭБ нового типа

Устройство с помощью одной антенны будет подавлять электронику одновременно в небе, на море и на суше, а его производство не за горами, уверяют китайские ученые.

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Ученые под руководством профессора Цзян Вэйсяна из Юго-восточного университета в Нанкине разработала концепт оружия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового типа. Алгоритмы его работы и методы производства были описаны в рецензируемой статье в журнале Университета электронных наук и технологий Китая, передает SCMP.

По словам исследователей, оружие может запускать несколько сфокусированных лучей электромагнитных волн из одной антенны, одновременно нацеливаясь на различные объекты в небе, на море или на суше, чтобы нарушить их работу. Лабораторные испытания, проведенные на миниатюрной версии средства РЭБ, показали его способность работать на большой мощности и излучать электромагнитные волны в широком диапазоне частот.

"Даже если вражеские радары или устройства связи используют методы защиты от помех, такие как скачкообразная перестройка частоты, они все равно не смогут избежать подавления новым китайским оружием", — говорится в материале.

В статье ученые предсказывают, что будущие войны претерпят значительные изменения, в первую очередь из-за "ужесточающейся конкуренцией в электромагнитном спектре". В такой битве некоторые страны, не имеющие передовых систем РЭБ, могут потерять контроль над электромагнитным спектром еще до потери территорий, подчеркивает SCMP.

Сегодня военные обычно задействуют технологию многоцелевых цифровых решеток, когда сигнал, исходящий от антенн, разбивается на мелкие сегменты с ограниченной мощностью и узкими частотными диапазонами для излучения электромагнитных волн. Это помогает противодействовать радарам противника.

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Однако команда Цзяна утверждает, что разработала новый метод управления системой РЭБ, позволяющий структурно простой антенной решетке работать с максимальной мощностью, одновременно подавляя несколько целей в разных направлениях посредством сложной манипуляции электромагнитными волнами, излучаемыми каждой из них. Кроме того, частоту подавления можно регулировать для каждой цели.

В то же время, радиоэлектронное оружие, работающее по такому принципу, требует передовых процессоров, способных справиться с большим объемом данных и сложностью обработки сигналов. Ученые решили эту проблему, разработав алгоритм, который значительно снижает вычислительную нагрузку, ложащуюся на чипы, что упрощает производство устройства в целом.

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