Впервые за 30 лет: Microsoft сменила клавиатуру и зачем-то добавила новую клавишу

Компания хочет, чтобы 2024 год стал годом "ПК с искусственным интеллектом", а потому для запуска обновленной ОС Windows понадобилась новая кнопка.

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В Microsoft считают, что ПК будут все больше и больше обрастать функциями и программами с искусственным интеллектом (ИИ). Именно поэтому было решено внести изменения в клавиатуры на новых ноутбуках и ПК, пишет The Verge.

Новая клавиша Copilot будет обеспечивать быстрый доступ к системе Windows Copilot, работающей на базе ИИ. Добавление этой клавиши, пишет СМИ, — это первое крупное изменение в раскладке клавиатуры ПК с Windows почти за 30 лет. Copilot заменит клавишу Windows, позволявшую людям взаимодействовать с операционной системой.

Как будет работать клавиша Copilot

На большинстве клавиатур Copilot будет располагаться рядом с правой клавишей Alt, причем ее расположение зависит от OEM-производителей, работающих на разных рынках. Клавиша Copilot просто запустит Windows Copilot, встроенный в Windows 11, предлагая чат-бота в стиле ChatGPT, который может отвечать на запросы или даже выполнять действия внутри Windows. Но на данный момент Copilot является просто клавишей запуска. "Неясно, планирует ли Microsoft предоставить ключ к Windows Copilot в вашей стране в ближайшем будущем, или нет", — говорится в материале.

Microsoft не разглашает информацию о том, какие OEM-производители добавят ключ Copilot. Скорее всего, об этом объявят на выставке Consumer Electronics Show 2024, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.

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Ходят слухи, что весной Microsoft выпустит новые модели Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, и они уже будут с клавишей Copilot, подчеркивают авторы статьи.

"В этом новом году мы нацелены на продвижение более персонализированных и интеллектуальных вычислений, в котором ИИ будет органично вплетен в Windows", — говорит подчеркнули представители компании. — "Это не только упростит работу за компьютером, но и расширит возможности пользователей, сделав 2024 год годом ПК с искусственным интеллектом".

"Microsoft работает над обновлением ОС Windows, которая получит ряд новых ИИ-функций, а также над интеграцией алгоритмов ИИ во все большее и большее количество своих программ и сервисов", — резюмировали авторы.

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