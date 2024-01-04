Уперше за 30 років: Microsoft змінила клавіатуру і навіщось додала нову клавішу

Компанія хоче, щоб 2024 рік став роком "ПК зі штучним інтелектом", а тому для запуску оновленої ОС Windows знадобилася нова кнопка.

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У Microsoft вважають, що ПК будуть все більше і більше обростати функціями і програмами зі штучним інтелектом (ШІ). Саме тому було вирішено внести зміни в клавіатури на нових ноутбуках і ПК, пише The Verge.

Нова клавіша Copilot забезпечуватиме швидкий доступ до системи Windows Copilot, що працює на базі ШІ. Додавання цієї клавіші, пише ЗМІ, — це перша велика зміна в розкладці клавіатури ПК з Windows майже за 30 років. Copilot замінить клавішу Windows, що давала змогу людям взаємодіяти з операційною системою.

Як працюватиме клавіша Copilot

На більшості клавіатур Copilot буде розташовуватися поруч із правою клавішею Alt, причому її розташування залежить від OEM-виробників, що працюють на різних ринках. Клавіша Copilot просто запустить Windows Copilot, вбудований у Windows 11, пропонуючи чат-бота в стилі ChatGPT, який може відповідати на запити або навіть виконувати дії всередині Windows. Але на даний момент Copilot є просто клавішею запуску. "Неясно, чи планує Microsoft надати ключ до Windows Copilot у вашій країні в найближчому майбутньому, чи ні", — йдеться в матеріалі.

Microsoft не розголошує інформацію про те, які OEM-виробники додадуть ключ Copilot. Найімовірніше, про це оголосять на виставці Consumer Electronics Show 2024, яка відбудеться в Лас-Вегасі з 9 по 12 січня.

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Ходять чутки, що навесні Microsoft випустить нові моделі Surface Pro 10 і Surface Laptop 6, і вони вже будуть із клавішею Copilot, підкреслюють автори статті.

"У цьому новому році ми націлені на просування більш персоналізованих та інтелектуальних обчислень, в якому ШІ буде органічно вплетений у Windows", — наголосили представники компанії. — "Це не тільки спростить роботу за комп'ютером, а й розширить можливості користувачів, зробивши 2024 рік роком ПК зі штучним інтелектом".

"Microsoft працює над оновленням ОС Windows, яка отримає низку нових ШІ-функцій, а також над інтеграцією алгоритмів ШІ у дедалі більшу і більшу кількість своїх програм і сервісів", — резюмували автори.

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