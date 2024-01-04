"Ой, який маленький!": на що здатен комп'ютер SOON Mini розміром із сумочку (фото)

Мініатюрний комп'ютер впорається з різними завданнями: від виходу в інтернет і до відтворення високоякісного відео через вбудовану колонку.

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Китайська компанія Soonnooz представила на ринку міні-ПК SOON Mini з батарейним живленням, знімним динаміком і передньою панеллю, яка працює як автономний динамік Bluetooth. Про новинку розповіло видання Techradar.

Мініатюрні ПК служать для різних цілей і завдань, але найчастіше їх використовують для перегляду відео, відтворення музики, інтернет-серфінгу, роботи з офісними додатками, як домашній сервер.

Компактний комп'ютер SOON Mini виділяється своїм незвичним дизайном і оригінальними функціями. Характеристики пристрою наступні:

графічна карта Intel Iris Xe;

процесор Intel Core i5 11-го покоління;

8 ГБ оперативної пам'яті DDR4;

твердотільний накопичувач NVMe ємністю 512 Гб;

ОС Windows 11 Home.

Також модель отримала 2 порти USB 3.1 Type-C, порт HDMI 2.0, що дає змогу використовувати подвійний екран із роздільною здатністю 4K. Крім того, є 2 порти USB 3.0 Type-A, Gigabit Ethernet і комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Для бездротового підключення є Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2.

Комп'ютер SOON Mini у справі Фото: SOONNOOZ

Міні-ПК має кілька цікавих особливостей. По-перше, він оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором ємністю 6000 мАг, що забезпечує йому автономність протягом 8 год безперервної роботи.

По-друге, передня панель пристрою знімається і працює як автономний Bluetooth-динамік. Користувачі можуть відтворювати музику прямо з міні-ПК або здійснювати потокову передачу на нього з будь-якого пристрою по Bluetooth. Гучність звуку можна регулювати незалежно, а колонка автоматично заряджається при підключенні.

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SOON Mini має симпатичний корпус 250×250×68 мм із закругленими кутами і доступний у чорному, сірому або білому кольорах. Він оснащений невеликим фізичним важелем регулювання гучності в лівому верхньому кутку і кнопкою живлення праворуч. З боків також є дві ручки для кріплення плечового ременя, щоб ви могли носити його як сумочку.

Міні-ПК доступний для покупки на Amazon за ціною 599 доларів США.

Раніше ми писали про ноутбук із найдивнішим дизайном. Пристрій оснастили 64-ядерним потужним процесором і графічним адаптером Nvidia RTX 4080 16G. Це дає підстави вважати, що ноутбук призначений для ігор.