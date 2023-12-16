Найбільш "дивний" ноутбук у світі отримав процесор на 64 ядра та допотопний дизайн (фото)

Ноутбук від Zhanjiang Core Energy Technology може використовуватися для геймінгу або для навчання нейромережі.

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Китайська компанія Zhanjiang Core Energy Technology нещодавно випустила ноутбук під назвою Yunguai REV-9, оснащений потужним процесором AMD Epyc. Пристрій вирізняє дуже незвичайний дизайн, передає IT home.

Пристрій оснащений 64-ядерним чипом Epyc виробництва компанії AMD, графічним адаптером Nvidia RTX 4080 16G і роздільною рідинною системою охолодження. Такі характеристики, зазначає видання, "повністю відповідають вимогам для персональних комп'ютерів зі штучним інтелектом". Крім того, Yunguai REV-9 має вбудований шовковий твітер (шовковий твітер — динамік для відтворення високих частот, під час виготовлення якого використовують шовк, — ред.) і низькочастотний динамік потужністю 10 Вт, а також світлодіодне підсвічування з обох боків екрана.

Ноутбук Yunguai REV-9 для ігор і навчання ШІ Фото: PCOnline

Корпус ноутбука виглядає досить громіздким і нагадує за дизайном найперші моделі ноутбуків. Однак виробник стверджує, що виконаний він з легкого алюмінієвого сплаву і має розміри 420х325х46 мм (включно з джерелом живлення). Діагональ екрана становить 17,3 дюйма, роздільна здатність 2,5K, частота 240 Гц, 100% розширене колірне охоплення sRGB. За бажанням майбутніх клієнтів, такий екран може бути замінений дисплеєм 4K з частотою 120 Гц.

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Як видно на фото, розміщених компанією Zhanjiang Core Energy Technology в інтернет-магазині Taobao, де і стартувала краудфандингова компанія, ноутбук призначений для ігор, однак потужностей його процесора вистачить і на навчання ШІ-додатки.

У компанії заявляють, що модель буде офіційно презентована 19 грудня цього року. Мабуть, цього дня буде розкрито докладні характеристики пристрою.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники запропонували "посолити" систему охолодження ноутбуків, щоб посилити їхню потужність на 32%. Такий метод охолодження придумали вчені з Міського університету Гонконгу.