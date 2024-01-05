Никакого прорыва: Китай не выпускает 5-нм чипы Huawei, а заказывает на Тайване

Процессоры ноутбуков Huawei Qingyun L540 были сделаны на фабрике TSMC еще в 2020 году, когда санкции США еще не вступили в силу, выяснили эксперты.

Related video

Компания Huawei Technologies (Китай), несмотря на санкции США, имеет доступ к тайваньскому производству чипов по 5-нм техпроцессу. Эксперты компании TechInsights (Канада) точно определили, что чип HiSilicon Kirin 9006C, изготовленный по 5-нанометровому техпроцессу, выпущен не в Китае, а на Тайване, передает Bloomberg.

Процессором HiSilicon Kirin 9006C оснащен ноутбук Huawei Qingyun L540. Специалисты пришли к выводы, что чип был выпущен в 2020 году на тайваньском предприятии TSMC. Они отмечают, что хотя санкции против Huawei были введены США в 2019 году, в 2020 они еще не вступили полностью в силу. Видимо, этим и воспользовалась китайская компания, заказав партию процессоров, упаковка которых была проведена в третьем квартале 2020-го.

Важно

В России хотят делать чипы по технологиям СССР: где и как применят "передовой" опыт

Издание пишет, что китайский производитель полупроводников SMIC тоже достиг успеха, так как ему удается выпускать чипы HiSilicon по 7-нанометровому техпроцессу, однако когда речь заходит о чипах 5-нм, тут уж китайским брендам приходилось изворачиваться и прибегать к помощи TSMC.

После вступления санкций США против техносферы Китая, TSMC прекратила поставки 5-нм чипов Huawei, даже ограниченными тиражами. И, как заявили в TechInsights, процессор HiSilicon Kirin 9006C — последняя досанкционная модель в китайских устройствах.

Ранее мы сообщали о том, что создан первый в мире полупроводник из графена, который заменит кремний. Графен обработали таким образом, что он может своевременно пропускать ток и формировать двоичный код.

Также сообщали о том, что в КНР наладят производство кремниевых пластин — по 30 млн за месяц. Это означает, что ежемесячно страна будет получать по 25 млрд процессоров.