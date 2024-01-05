Ніякого прориву: Китай не випускає 5-нм чипи Huawei, а замовляє на Тайвані

Процесори ноутбуків Huawei Qingyun L540 було зроблено на фабриці TSMC ще 2020 року, коли санкції США ще не набули чинності, з'ясували експерти.

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Компанія Huawei Technologies (Китай), попри санкції США, має доступ до тайванського виробництва чипів за 5-нм техпроцесом. Експерти компанії TechInsights (Канада) точно визначили, що чип HiSilicon Kirin 9006C, виготовлений за 5-нанометровим техпроцесом, випущений не в Китаї, а на Тайвані, передає Bloomberg.

Процесором HiSilicon Kirin 9006C оснащено ноутбук Huawei Qingyun L540. Фахівці дійшли висновку, що чип було випущено 2020 року на тайванському підприємстві TSMC. Вони зазначають, що хоча санкції проти Huawei було введено США у 2019 році, у 2020 вони ще не набули повної чинності. Мабуть, цим і скористалася китайська компанія, замовивши партію процесорів, пакування яких було здійснено в третьому кварталі 2020-го.

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Видання пише, що китайський виробник напівпровідників SMIC теж досяг успіху, оскільки йому вдається випускати чипи HiSilicon за 7-нанометровим техпроцесом, однак коли йдеться про чипи 5-нм, тут уже китайським брендам доводилося вивертатися і вдаватися до допомоги TSMC.

Після вступу санкцій США проти техносфери Китаю, TSMC припинила поставки 5-нм чипів Huawei, навіть обмеженими тиражами. І, як заявили в TechInsights, процесор HiSilicon Kirin 9006C — остання досанкційна модель у китайських пристроях.

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