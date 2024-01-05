Человечество может исчезнуть из-за ИИ: ученые назвали дату "точки невозврата"

Мнения экспертов по поводу сроков, когда машины превзойдут людей в выполнении всех задач, разделились: 10 процентов предполагают, что это произойдет к 2027 году, а половина – к 2047 году.

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Опрос 2700 исследователей искусственного интеллекта показал, что большинство считает возможное развитие сверхчеловеческого ИИ в будущем может привести к вымиранию человечества. Об этом говорится в материале медиа New Scientist.

Однако есть разногласия и неопределенность относительно таких рисков. 58 процентов участников опроса указали, что вероятность вымирания или других неблагоприятных последствий от ИИ составляет 5 процентов. Согласно Кейт Грейс из Института исследований машинного интеллекта в Калифорнии, это свидетельствует о том, что большинство исследователей не считает неправдоподобным возможное уничтожение человечества развитым ИИ.

Мнения экспертов по поводу сроков, когда машины превзойдут людей в выполнении всех задач, разделились: 10 процентов предполагают, что это произойдет к 2027 году, а половина – к 2047 году.

С другой стороны, некоторые эксперты, например, Эмиль Торрес из Западного резервного университета Кейза в Огайо, считают, что многие исследователи ИИ не обладают достаточными знаниями для прогнозирования развития ИИ. Грейс и ее коллеги признали, что исследователи ИИ не являются экспертами в прогнозировании будущей траектории развития ИИ, но показали, что версия их опроса 2016 года довольно хорошо справилась с прогнозированием основных этапов развития ИИ.

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Криминал, возможная безработица и ухудшение экологии: чем еще запомнился ИИ в 2022-2023 годах

Напомним, в апреле 2023 года мы писали, как ИИ уничтожит человечество. Пока еще ИИ находится на зачаточном уровне развития, эксперт Дэн Хендрикс выделил ряд рисков, которым подвергнется человечество, если люди утратят контроль над искусственным интеллектом.

Ранее Фокус писал, что чат-бот ChaosGPT уже ищет ядерную бомбу и вербует соратников для истребления людей. Некоторые эксперты считают, что ИИ приступил к реализации четкого и логичного плана по избавлению мира от "самых разрушительных и эгоистичных существ" – людей.