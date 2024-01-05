Людство може зникнути через ШІ: вчені назвали дату "точки неповернення"

Думки експертів щодо термінів, коли машини перевершать людей у виконанні всіх завдань, розділилися: 10 відсотків припускають, що це станеться до 2027 року, а половина — до 2047 року.

Related video

Опитування 2700 дослідників штучного інтелекту показало, що більшість вважає, що можливий розвиток надлюдського ШІ в майбутньому може призвести до вимирання людства. Про це йдеться в матеріалі медіа New Scientist.

Однак є розбіжності та невизначеність щодо таких ризиків. 58 відсотків учасників опитування вказали, що ймовірність вимирання або інших несприятливих наслідків від ШІ становить 5 відсотків. Згідно з Кейт Грейс з Інституту досліджень машинного інтелекту в Каліфорнії, це свідчить про те, що більшість дослідників не вважає неправдоподібним можливе знищення людства розвиненим ШІ.

Думки експертів щодо термінів, коли машини перевершать людей у виконанні всіх завдань, розділилися: 10 відсотків припускають, що це станеться до 2027 року, а половина — до 2047 року.

З іншого боку, деякі експерти, наприклад, Еміль Торрес із Західного резервного університету Кейза в Огайо, вважають, що багато дослідників ШІ не володіють достатніми знаннями для прогнозування розвитку ШІ. Грейс і її колеги визнали, що дослідники ШІ не є експертами в прогнозуванні майбутньої траєкторії розвитку ШІ, але показали, що версія їхнього опитування 2016 року доволі добре впоралася з прогнозуванням основних етапів розвитку ШІ.

Важливо

Кримінал, можливе безробіття та погіршення екології: чим ще запам'ятався ШІ у 2022-2023 роках

Нагадаємо, у квітні 2023 року ми писали, як ШІ знищить людство. Поки ще ШІ перебуває на зародковому рівні розвитку, експерт Ден Гендрікс виділив низку ризиків, на які наразиться людство, якщо люди втратять контроль над штучним інтелектом.

Раніше Фокус писав, що чат-бот ChaosGPT вже шукає ядерну бомбу і вербує соратників для винищення людей. Деякі експерти вважають, що ШІ розпочав реалізацію чіткого і логічного плану з позбавлення світу від "найбільш руйнівних і егоїстичних істот" — людей.