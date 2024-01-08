Засекли 2 млн угроз ВСУ: в РФ рассказали, какие радары используют в войне с Украиной

По заявлениям МО, радиолокационные средства РФ могут зафиксировать любой объект — от коммерческого дрона до гиперзвуковой ракеты.

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В Минобороны РФ заявили, что в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), развернувшейся на фоне войны с Украиной, страна-агрессор использует самые разные радары и системы, которые в течение 2023 года смогли зафиксировать 2 млн воздушных объектов, передает ТАСС.

По заявлениям российского военного ведомства, на боевом дежурстве на территории РФ находятся такие средства РЭБ, как "Обновление", "Небо-ММ", "Подлет", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Ниобий-М", "Каста-ВМ", кроме того: комплексы средств автоматизации "Фундамент-М", индикаторный пост "ВИП-117М3". Все эти системы якобы могут обнаружить любые угрозы даже из космоса — от малогабаритных дронов до гиперзвуковых ракет, подчеркивается в материале.

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Ссылаясь на официальный источник, информагентство пишет, что радиотехнические войска РФ засекли "более 2 млн воздушных объектов". Все эти воздушные угрозы были названы "иностранными". В МО не забыли конкретизировать, что это были за объекты, хотя перечислили далеко не все, а именно; "более 600 тысяч самолетов, более 2 тысяч самолетов-разведчиков, более 20 боевых стратегических бомбардировщиков". Также в министерстве подчеркнули, что в боевую готовность радиотехнические войска приводились "более 4 тысяч раз".

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Кроме того, в МО РФ отметили, что военным пригодился их "боевой опыт в Сирии" и что в течение 2023-го были подготовлены к службе еще 1 тысяча офицеров радиотехнических войск, которые прошли обучение в Военной академии воздушно-космической обороны (Тверь), в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны (Ярославль), Сибирском федеральном университете (Красноярск), Московском государственном техническом университете.

Ранее мы писали о том, что в Росии создали антидроновую пушку нового типа. Устройство направленного действия может подавлять дроны на расстоянии до 500 метров, хотя его можно обойти.