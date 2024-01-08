Засікли 2 млн загроз ЗСУ: у РФ розповіли, які радари використовують у війні з Україною

За заявами МО, радіолокаційні засоби РФ можуть зафіксувати будь-який об'єкт — від комерційного дрона до гіперзвукової ракети.

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У Міноборони РФ заявили, що в радіоелектронній боротьбі (РЕБ), яка розгорнулася на тлі війни з Україною, країна-агресор використовує найрізноманітніші радари і системи, які протягом 2023 року змогли зафіксувати 2 млн повітряних об'єктів, передає ТАСС.

За заявами російського військового відомства, на бойовому чергуванні на території РФ перебувають такі засоби РЕБ, як "Оновлення", "Небо-ММ", "Підліт", "Спостерігач-ФСРіКВП", "Ніобій-М", "Каста-ВМ", окрім того: комплекси засобів автоматизації "Фундамент-М", індикаторний пост "ВІП-117М3". Усі ці системи нібито можуть виявити будь-які загрози навіть із космосу — від малогабаритних дронів до гіперзвукових ракет, підкреслюється в матеріалі.

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Посилаючись на офіційне джерело, інформагентство пише, що радіотехнічні війська РФ засікли "понад 2 млн повітряних об'єктів". Усі ці повітряні загрози були названі "іноземними". У МО не забули конкретизувати, що це були за об'єкти, хоча перерахували далеко не всі, а саме; "понад 600 тисяч літаків, понад 2 тисячі літаків-розвідників, понад 20 бойових стратегічних бомбардувальників". Також у міністерстві наголосили, що в бойову готовність радіотехнічні війська приводилися "понад 4 тисячі разів".

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Крім того, у МО РФ зазначили, що військовим став у пригоді їхній "бойовий досвід у Сирії" і що впродовж 2023-го було підготовлено до служби ще 1 тисячу офіцерів радіотехнічних військ, які пройшли навчання у Військовій академії повітряно-космічної оборони (Твер), у Ярославському вищому військовому училищі протиповітряної оборони (Ярославль), Сибірському федеральному університеті (Красноярськ), Московському державному технічному університеті.

Раніше ми писали про те, що в Росії створили антидронову гармату нового типу. Пристрій спрямованої дії може пригнічувати дрони на відстані до 500 метрів, хоча його можна обійти.