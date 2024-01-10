Камера будет снимать одну фотографию в течение 1000 лет: зачем она нужна и как работает

Люди будущего смогут увидеть, какой была определенная местность в Тусоне, США, чтобы понять, как все изменилось.

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Философ и изобретатель Джонатан Китс установил камеру на вершине холма Тумамок (США), чтобы не только запечатлеть действительность для следующих поколений, но и спровоцировать дискуссию о том, что мы сегодня можем сделать, чтобы повлиять на будущее, пишет Interesting engineering.

На вершине холма Тумамок в Тусоне, США, установлена камера, которая будет делать фотографии в течение следующих 1000 лет. Устройство было разработано философом Джонатаном Китсом и командой исследователей из Desert Laboratory on Tumamoc Hill.

По задумке Джонатана, "камера тысячелетия" должна будет создать "долговечное изображение, превосходящее время". Он не уверен, что она простоит на одном месте 1000 лет, так как ее могут поломать или унести люди, или же она пострадает от погодных условий. Тем не менее, устройство разместили возле скамейки, сидя на которой можно наблюдать район Стар-Пасс.

Камера уже начала снимать тысячелетнее фото Фото: Desert Laboratory on Tumamoc Hill

Как работает камера тысячелетия

Создать камеру, способную прослужить очень долго, особенно 1000 лет, — непростая задача. Идея Китса заключается в том, что простота — ключ к долголетию. В камере, которую он разработал, используется небольшое отверстие в тонком листе 24-каратного золота, через которое проникает свет. Затем этот свет проходит через крошечный медный цилиндр, установленный на стальном стержне. Поверхность внутри камеры покрыта множеством слоев розовой марены — пигмента масляной краски.

В течение 1000 лет солнечный свет, отражающийся от ландшафта Тусона, будет постепенно влиять на светочувствительную поверхность внутри камеры. Эта расширенная экспозиция позволит запечатлеть изменения в ландшафте Тусона на протяжении многих лет.

Полученное изображение, когда камера в конечном итоге будет открыта людьми из будущего, станет уникальной и долговременной записью трансформаций Тусона в разные эпохи.

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"Легко представить, что люди через 1000 лет смогут увидеть версию Тусона, которая намного хуже той, которую мы видим сегодня, но факт, что есть возможность это увидеть, не так уж и плох", — полагает изобретатель.

Возникают вопросы: как мы будем интерпретировать сценарии прошлого, используя всего лишь один снимок? И как в итоге будет выглядеть это изображение?

"Например, через 500 лет все дома исчезнут. Тогда произойдет следующее: горы будут видны намного лучше, чем сейчас, а изображение домов будет размытым, будто призрачным. Получится, что изображение одно, а информационных слоев в нем — несколько", — пояснил Китс.

"Данный проект можно было бы реализовать в разных местах по всему миру", — сказал Китс. — "Я надеюсь, что это приведет к переосмыслению жизни планеты Земля для будущих поколений".

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