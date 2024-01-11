Вдохновили украинские дроны: экс-CEO Google начал работу над тайным БПЛА, — Forbes

Источники, приближенные к Эрику Шмидту утверждают, что военный беспилотник, над которым тот работает, будет призван конкурировать с китайскими дронами.

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Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт разрабатывает стелс-беспилотник, на который его вдохновили украинские дроны. Об этом сообщает Forbes.

Журналисты медиа на правах анонимности пообщались с несколькими респондентами, которые подтвердили, что Шмидт разрабатывает новый проект в области оборонных технологий. По словам двух из них, проект призван стать американской альтернативой китайским беспилотникам и будет разрабатывать беспилотные авиационные системы специально для использования на поле боя. Остальные рассказали медийщикам о том, что на работу экс-гендиректора Google над БПЛА повлияли его недавние визиты в Украину, где, по их словам, миллиардер за последний год наладил контакты с правительственными чиновниками и военными лидерами.

Forbes не удалось выяснить, кто конкретно, помогает бизнесмену в реализации секретного проекта. Однако СМИ со ссылкой на свои источники сообщило о том, что над созданием стелс-дрона может работать всего несколько человек. В своем материале журналисты также отметили, что Эрик Шмидт много рассуждал о том, как беспилотники меняют ход войны в Украине. В июле 20223 года, после своего возвращения из Киева, он даже заявил о том, что "будущие войны будут диктоваться и вестись беспилотниками".

В материале медиа также отмечается, что пока неясно, когда Шмидт представит свой проект по созданию беспилотников и как он планирует конкурировать с действующими производителями, такими как Northrop Grumman, и множеством новых американских стартапов. Возможно, он надеется извлечь выгоду из растущего интереса к беспилотникам американского производства со стороны Пентагона, который недавно объявил о программе "Репликатор", направленной на сокращение доминирования Китая в сфере беспилотников путем привлечения американских производителей для создания тысяч аппаратов в течение следующего года.

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Заметим, что, как стало известно ранее, Пентагон собирается развернуть тысячи автономных военных беспилотников в течение следующих двух лет в рамках новой инициативы по повышению конкурентоспособности с Китаем. О программе, получившей название "Репликатор", объявила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в августе 2023 года. "Репликатор" опирается на два ключевых момента. Во-первых, основным преимуществом Китая является большое количество людей и техники, а значит лучший ответ Соединенных Штатов — это инновации, а не погоня за соизмеримым количеством "штыков". Во-вторых, упор делается на инновационные автономные системы. Цель программы "Репликатор" заключается во внедрении небольших дронов в больших количествах и в короткие сроки при использовании коммерческих инноваций.

Напомним, в начале декабря 2023 года мы писали о том, что в США создают многоразовый дрон-перехватчик. Над дизайном беспилотника работали около двух лет. Полноразмерные прототипы уже прошли интенсивные летные испытания, включая демонстрацию для неназванного заказчика в США.

Также в ноябре 2023 года сообщалось о том, что Китай разработал бюджетный двигатель и сделал шаг к самым дешевым беспилотникам в мире. Инновационный реактивный двигатель дает Китаю еще одно конкурентное преимущество перед США, поскольку оба соперника видят в беспилотных роях будущее войны, считают эксперты и журналисты.