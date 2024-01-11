Надихнули українські дрони: колишній CEO Google почав роботу над таємним БПЛА, — Forbes

Джерела, наближені до Еріка Шмідта, стверджують, що військовий безпілотник, над яким той працює, буде покликаний конкурувати з китайськими дронами.

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Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт розробляє стелс-безпілотник, на який його надихнули українські дрони. Про це повідомляє Forbes.

Журналісти медіа на правах анонімності поспілкувалися з кількома респондентами, які підтвердили, що Шмідт розробляє новий проєкт у сфері оборонних технологій. За словами двох із них, проєкт покликаний стати американською альтернативою китайським безпілотникам і розроблятиме безпілотні авіаційні системи спеціально для використання на полі бою. Решта розповіли медійникам про те, що на роботу ексгендиректора Google над БПЛА вплинули його нещодавні візити в Україну, де, за їхніми словами, мільярдер за останній рік налагодив контакти з урядовцями та військовими лідерами.

Forbes не вдалося з'ясувати, хто конкретно, допомагає бізнесменові в реалізації секретного проєкту. Однак ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомило про те, що над створенням стелс-дрона може працювати лише кілька людей. У своєму матеріалі журналісти також зазначили, що Ерік Шмідт багато розмірковував про те, як безпілотники змінюють хід війни в Україні. У липні 20223 року, після свого повернення з Києва, він навіть заявив про те, що "майбутні війни будуть диктуватися і вестися безпілотниками".

У матеріалі медіа також наголошується, що поки незрозуміло, коли Шмідт презентує свій проєкт зі створення безпілотників і як він планує конкурувати з чинними виробниками, такими як Northrop Grumman, і безліччю нових американських стартапів. Можливо, він сподівається отримати вигоду зі зростаючого інтересу до безпілотників американського виробництва з боку Пентагону, який нещодавно оголосив про програму "Реплікатор", спрямовану на скорочення домінування Китаю у сфері безпілотників шляхом залучення американських виробників для створення тисяч апаратів протягом наступного року.

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Зауважимо, що, як стало відомо раніше, Пентагон має намір розгорнути тисячі автономних військових безпілотників протягом наступних двох років у рамках нової ініціативи з підвищення конкурентоспроможності з Китаєм. Про програму, що отримала назву "Реплікатор", оголосила заступниця міністра оборони Кетлін Гікс у серпні 2023 року. "Реплікатор" спирається на два ключові моменти. По-перше, основною перевагою Китаю є велика кількість людей і техніки, а отже, найкраща відповідь Сполучених Штатів — це інновації, а не гонитва за співмірною кількістю "багнетів". По-друге, упор робиться на інноваційні автономні системи. Мета програми "Реплікатор" полягає у впровадженні невеликих дронів у великих кількостях і в короткі терміни при використанні комерційних інновацій.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року ми писали про те, що у США створюють багаторазовий дрон-перехоплювач. Над дизайном безпілотника працювали близько двох років. Повнорозмірні прототипи вже пройшли інтенсивні льотні випробування, включно з демонстрацією для неназваного замовника у США.

Також у листопаді 2023 року повідомлялося про те, що Китай розробив бюджетний двигун і зробив крок до найдешевших безпілотників у світі. Інноваційний реактивний двигун дає Китаю ще одну конкурентну перевагу перед США, оскільки обидва суперники бачать у безпілотних роях майбутнє війни, вважають експерти та журналісти.