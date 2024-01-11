"Никто не хочет в это влазить": что в Украине не так с производством РЭБ и как исправить ситуацию

Эксперты в сфере радиоэлектронных технологий указывают на бюрократические преграды и "сырьевую зависимость" от Китая производителей отечественных систем РЭБ.

Related video

По состоянию на сегодня в Украине не может идти речь о серийном выпуске средств радиоэлектронной борьбы в виде антидроновых ружей и "куполов" потому, что производство такой техники представлено "только гаражами и мастерскими". Об этом рассказал специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в комментарии dev.ua.

"Рынок крупного РЭБ по крайней мере представлен парой производств. Малый РЭБ формата ружей и куполов — это почти все гаражи и частные мастерские", — объяснил специалист.

В свою очередь эксперт в сфере авиации Анатолий Храпчинский считает, что в Украине есть достаточно много компаний в области РЭБ, и на данный момент не стоит открывать рынок для новых игроков и повышать конкуренцию. Важно, чтобы существующие производители поняли потребность в производстве качественных товаров для защиты военных и получили гарантию, что их продукцию будут покупать. По словам эксперта, вопрос открытия рынка РЭБ Украине также связан с тем, что сейчас у производителей этого типа оборудования возникает проблема с закупкой комплектующих с НДС и продажей готовых изделий военным без НДС.

Но самой важной проблемой, как отметил уже Сергей Бескрестнов, является нежелание бизнеса иметь дело с государством, поскольку после производства РЭБ-систем производителям вредят антикоррупционные органы.

"Одна из важных проблем в масштабировании — нежелание бизнеса иметь дело с государством. Сегодня ты спасаешь страну, а потом тебя будут "кошмарить" САП, НАБУ, ДБР и даже СБУ. Никто не хочет в это влезать", — сказал Сергей "Флэш".

Еще одна проблема, которая ожидает нашу страну после открытия рынка РЭБ, — это зависимость малого РЭБ от китайских модулей помех, что делает его уязвимым на 100%. Чтобы решить эту проблему, Сергей Храпчинский предлагает создать государственный хаб, который будет поставлять качественные антенны и комплектующие для РЭБ-систем.

Также в материале, посвященному проблемам открытия рынка систем радиоэлектронной борьбы в Украине говорится о том, что нужно создать отдельный институт для анализа и прогнозирования войны, поскольку инженеры иногда приходят с готовыми решениями, которые уже используются на фронте и нужны новые решения. Эксперты также отмечают необходимость инвестирования в развитие производства РЭБ и налаживание процесса производства, поскольку нужно иметь массовую, но продуманную продукцию.

Важно

Рынок РЭБ стремительно растет: какие системы покупают чаще и при чем тут Украина

В целом, по мнению специалистов в сфере радиоэлектронной борьбы, ситуация с рынком РЭБ в Украине требует внимания государства, определения стратегических направлений и развития, создания условий для производства качественных РЭБ-систем, а также формирования государственной политики, чтобы обеспечить военные потребности и не связывать производителей РЭБ с бюрократическими аспектами сотрудничества с государственными органами.

Напомним, ранее мы писали о том, как Украине обогнать Россию в сфере РЭБ. Украинские производители средств радиоэлектронной борьбы могут успешно конкурировать с российскими создателями техники такого типа, но для этого нужно учесть ряд важных моментов.

Также Фокус писал о том, как Украина "наступает на пятки" России в сфере РЭБ. Украинским инженерам нужно всего несколько дней, чтобы получить новый образец оружия, которое использует противник, и разработать стратегию противодействия. Скорость обновления прошивок и программного обеспечения в Украине превышает мировые стандарты.