"Ніхто не хоче в це влазити": що в Україні не так із виробництвом РЕБ і як виправити ситуацію

Експерти у сфері радіоелектронних технологій вказують на бюрократичні перепони та "сировинну залежність" від Китаю виробників вітчизняних систем РЕБ.

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Станом на сьогодні в Україні не може йтися про серійний випуск засобів радіоелектронної боротьби у вигляді антидронових рушниць і "куполів", оскільки виробництво такої техніки представлено "тільки гаражами та майстернями". Про це розповів фахівець у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі dev.ua.

"Ринок великого РЕБ принаймні представлений парою виробництв. Мала РЕБ формату рушниць і куполів — це майже всі гаражі та приватні майстерні", — пояснив фахівець.

Зі свого боку, експерт у сфері авіації Анатолій Храпчинський вважає, що в Україні є досить багато компаній у галузі РЕБ, і наразі не варто відкривати ринок для нових гравців і підвищувати конкуренцію. Важливо, щоб наявні виробники зрозуміли потребу у виробництві якісних товарів для захисту військових і отримали гарантію, що їхню продукцію купуватимуть. За словами експерта, питання відкриття ринку РЕБ Україні також пов'язане з тим, що зараз у виробників цього типу обладнання виникає проблема із закупівлею деталей із ПДВ і продажем готових виробів військовим без ПДВ.

Але найважливішою проблемою, як зазначив уже Сергій Бескрестнов, є небажання бізнесу мати справу з державою, оскільки після виробництва РЕБ-систем виробникам шкодять антикорупційні органи.

"Одна з важливих проблем у масштабуванні — небажання бізнесу мати справу з державою. Сьогодні ти рятуєш країну, а потім тебе кошмаритимуть САП, НАБУ, ДБР і навіть СБУ. Ніхто не хоче в це влазити", — сказав Сергій "Флеш".

Ще одна проблема, яка чекає на нашу країну після відкриття ринку РЕБ, — це залежність малої РЕБ від китайських модулів перешкод, що робить її вразливою на 100%. Щоб розв'язати цю проблему, Сергій Храпчинський пропонує створити державний хаб, який постачатиме якісні антени й деталі для РЕБ-систем.

Також у матеріалі, присвяченому проблемам відкриття ринку систем радіоелектронної боротьби в Україні, йдеться про те, що потрібно створити окремий інститут для аналізу та прогнозування війни, оскільки інженери інколи приходять із готовими рішеннями, які вже використовуються на фронті, і потрібні нові рішення. Експерти також наголошують на необхідності інвестування в розвиток виробництва РЕБ і налагодження процесу виробництва, оскільки потрібно мати масову, але продуману продукцію.

Важливо

Ринок РЕБ стрімко зростає: які системи купують частіше і до чого тут Україна

Загалом, на думку фахівців у сфері радіоелектронної боротьби, ситуація з ринком РЕБ в Україні потребує уваги держави, визначення стратегічних напрямів і розвитку, створення умов для виробництва якісних РЕБ-систем, а також формування державної політики, щоб забезпечити військові потреби та не пов'язувати виробників РЕБ із бюрократичними аспектами співпраці з державними органами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Україні обігнати Росію у сфері РЕБ. Українські виробники засобів радіоелектронної боротьби можуть успішно конкурувати з російськими творцями техніки такого типу, але для цього потрібно врахувати низку важливих моментів.

Також Фокус писав про те, як Україна "наступає на п'яти" Росії у сфері РЕБ. Українським інженерам потрібно всього кілька днів, щоб отримати новий зразок зброї, яку використовує противник, і розробити стратегію протидії. Швидкість оновлення прошивок і програмного забезпечення в Україні перевищує світові стандарти.