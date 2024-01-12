"Барс", "Тор-М1" и "Пика-М": комплекс РТР "Архонт" успешно поохотился на технику ВС РФ
Главной функцией нового комплекса является своевременное обнаружение, идентификация и отслеживание радиотехнических средств воздушного, наземного и морского базирования, которые применяют оккупанты.
В районе зоны боевых действий успешно применили компактный мобильный комплекс радиотехнической разведки "Архонт", который выявил радары, надводные и воздушные цели российских оккупантов. Об этом написал представитель компании-разработчика "Инфозащита" Антон Щербаков на сайте DOU.
Комплекс состоит из постов, которые объединены в радиопеленгаторную сеть и работают в пассивном режиме, чтобы не быть обнаруженными вражеской радиоразведкой. В комплексные реализовано отечественное программное обеспечение для выполнения ряда различных задач (обработки сигналов, идентификации, классификации и т.д.). Также в программном обеспечении реализованы элементы искусственного интеллекта. Они позволяют оператору получать привязку к конкретным источникам радиоизлучения и совершенствовать процесс выполнения поставленных задач.
Главной функцией нового комплекса является своевременное обнаружение, идентификация и отслеживание источников электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Это позволяет выполнять задачи по разоблачению вражеских радиотехнических средств воздушного, наземного и морского базирования и адекватно реагировать на оперативную ситуацию.
Кроме того, комплекс "Архонт" уже используется для обнаружения сигналов вражеского оружия в квадрате, расположенном неподалеку от зоны боевых действий, и список его "целей" сейчас довольно обширный. Среди техники противника, которую удалось запеленговать РТР-комплексу, производитель называет:
- радиолокационные станции (радары 1Л117, РЛС 96Л6Е (входит в состав ЗРК С-300), РЛС из состава ЗРК "Тор-М1);
- многочисленные надводные цели в акватории Черного моря;
- воздушные цели (радар М402 "Пика-М" на Су-34; РЛС Н011Р "Барс" на Су-30).
Оба проекта — наземный и воздушный, сейчас находятся на стадии развития и усовершенствования. После того как будут учтены все замечания и внесен ряд усовершенствований, военные получат эти средства для выполнения задач, связанных с выявлением местоположения вражеских радаров, что будет способствовать их дальнейшему поражению.
Разработчик отмечает, что насыщение войск такими системами поможет более эффективно уничтожать технику, представляющую ценность для противника, в том числе радары ПВО, которые значительно дольше, дороже и сложнее ремонтировать. В "Инфозащите" считают, что, если будет уничтожено значительное количество радаров, это может стать переломным моментом в войне, поскольку даст нашим ВВС преимущество в небе.
Напомним, в августе 2023 года в Украине испытали еще одну разработку "Инфозащиты" — комплекс Gekata. Разработчики утверждают, что модуль Gekata гораздо функциональнее зарубежных аналогов, ведь может выполнять сразу несколько задач, а не одну. Авиационный комплекс радиотехнической разведки Gekata, интегрированный в беспилотный комплекс PD-2 от другой украинской компании "Укрспецсистемз".
В это же время эксперты объяснили, зачем комплекс Gekata нужен ВСУ. Система на базе беспилотников может "охотиться" на российское военное оборудование на всей оккупированной территории Украины, включая Крым.