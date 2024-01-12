Уничтожает мины одним выстрелом: в США показали уникальный дрон-тральщик Barracuda (видео)

Сейчас компания-разработчик строит суррогатную пусковую установку для программы испытаний, продвигаясь к разработке тактической пусковой установки.

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Компания Raytheon завершила часть работы над своим "убийцей мин" — беспилотником-тральщиком Barracuda, который разрабатывала для Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает медиа Seapower.

Разработчики в комментарии медиа отметили, что в начале января была успешно завершена работа над пакетом технических данных для этого инновационного противоминного устройства, а сейчас продолжается программа испытаний. Сейчас компания строит суррогатную пусковую установку для программы испытаний, продвигаясь к разработке тактической пусковой установки.

Компания Raytheon приступила к реализации проекта Barracuda в мае 2023 года, запланировав производство 128 единиц для разработки, 63 — для испытаний подрядчиком и еще 65 — для испытаний ВМС. Платформы для запуска Barracuda еще не определены ВМС. Среди потенциальных кандидатов — комплекс противоминных задач литорального боевого корабля, включающий неэкипажное надводное судно с противоминной системой. Начальное низкоскоростное производство Barracuda запланировано на 2027 год.

Barracuda — это полуавтономный беспилотный подводный аппарат, который обнаруживает и уничтожает надводные, объемные и донные морские мины. Он может действовать на мелководье, используя одноразовый модульный нейтрализатор с механизмом уничтожения, двигательной установкой, датчиками и коммуникационным буем, который осуществляет беспроводную передачу данных обратно на корабль-хозяин. Вес дрона-убийцы мин составляет 12 килограмм, а длина — 122 сантиметра.

Запущенное в действие, устройство с помощью четырех небольших водяных струй перемещается к точке расположения морской мины, первоначально обнаруженной буксируемым гидролокатором AQS-20C. Буй акустической связи устанавливает привязку к устройству, что позволяет в режиме реального времени обновлять данные, например, координаты GPS. Эти данные позволяют Barracuda точно подойти к морской мине. Оснащенное гидролокатором и камерой в носовой части, устройство дает возможность оператору подтвердить нахождение мины, прежде чем направить и взорвать Barracuda, ведь каждое такое техническое устройство работает как одноразовый заряд.

Напомним, ранее мы писали что американская компания Raytheon создаст "умные" бомбы StormBreaker. Радар и инфракрасное наведение крылатого StormBreaker может наводить ракету на движущиеся цели в темноте, во время дождя, тумана, в дыму или пыли.

А в конце марта 2023 года стало известно о том, что Raytheon вернулась к разработке ракеты PrSM, которая должна заменить в армии США ATACMS. Американская компания планирует с нуля разрабатывать ракету с дальностью поражения более 1000 км. При этом Lockheed Martin готовит серийно производство своей версии PrSM.