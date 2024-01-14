FPV-дроны для фронта: семья погибшего героя купила БПЛА на посмертные выплаты (фото)

Сергей Кириленко в начале полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя. Военный погиб в июле 2023 года, выполняя штурмовое задание на фронте.

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Семья пограничника Сергея Кириленко, который погиб на Запорожском направлении летом 2023 года, купила FPV-дроны для его побратимов на деньги, полученные после смерти героя. Теперь эти дроны будут работать на победу, которой так и не дождался 23-летний Сергей. Об этом рассказали в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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"Семья павшего Сергея Кириленко на полученные выплаты приобрела FPV-дроны для пограничников", – сообщили ГПСУ.

FPV-дроны для пограничников Фото: Госпогранслужба

Канал опубликовал фото погибшего героя и беспилотников, приобретенных его семьей для помощи фронту.

Погибший на фроне Сергей Кириленко Фото: Госпогранслужба Погибший на фроне Сергей Кириленко Фото: Госпогранслужба

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, Сергей участвовал в обороне Мариуполя. Пограничник возглавлял боевую группу и вместе с товарищами две недели противостоял наступлению оккупационных войск. Когда держать оборону стало невозможно, Сергею удалось вывести побратимов из окружения.

Впоследствии Сергей Кириленко вступил в ряды погранотряда специального назначения ДОЗОР, прошел дополнительную подготовку и снова отправился на фронт.

Погиб Сергей Кириленко 6 июля 2023 года во время штурма вражеских позиций на Запорожском направлении. Он был в составе одной из штурмовых групп пограничников.

"Бойцы прорвали линию обороны захватчиков и предоставили возможность продвинуться Силам обороны вперед, но Сергей вышел из этого боя на щите. Ему навсегда 23 года", – рассказали в ГНСУ.

Посмертно герою присвоено очередное воинское звание "капитан".

Напомним, на войне погиб украинский поэт Максим Кривцов. В конце 2023 года Кривцов объявлял о выходе своего сборника стихов "Вірші з бійниці". Его он хотел подарил главкому ВСУ Валерию Залужному.

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