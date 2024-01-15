Как в древнем Египте: кусок керамики сохранит 10 000 ТБ данных и переживет ядерную войну

Устройство Cerabyte не боится перепадов температур от -273°C до +300°C, агрессивных и кислых сред, радиации и электромагнитного воздействия.

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Стартап Cerabyte разработал недорогое, высоконадежное решение с практически неограниченным сроком службы — керамический картридж, хранящий данные по тому же принципу, что и в древнем Египте, передает Techradar.

Инженеры из Cerabyte применили "древнеегипетский" метод хранения данных, который предполагал высечение иероглифов в камне. Технология Cerabyte пока что еще не коммерциализирована, однако компания уже протестировала свою терабайтную систему и заявила, что она является "полностью работоспособной". В работе были использованы широкодоступные материалы и компоненты.

Демо-система Cerabyte состоит из одной стойки для чтения и несколько стоек для библиотек данных. Информационный носитель имеет форму тонкой квадратной пластины с наноразмерным темным керамическим слоем, хранящимся в картриджах внутри роботизированной библиотеки.

Носитель данных Cerabyte сможет пережить апокалипсис и сохранить всю информацию Фото: Cerabyte

Когда нужно записать данные, картридж перемещается из стойки библиотеки в стойку записи/считывания. Картридж открывается, диск снимается и устанавливается на платформу. Данные вписываются в него в виде шаблонов, похожих на QR-код, с помощью фемтосекундного лазерного импульса.

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Лазерный импульс создает дыры или оставляет пробелы в керамическом слое, которые аналогичны двоичному коду — нолям и единицам. По мере движения платформы вперед записывается линия QR-паттернов, а затем считывается и проверяется при помощи камеры при движении назад. Как только носитель данных полностью записан, он возвращается в картридж, а затем — в библиотеку. Максимальный объем данных — 10 000 Тб.

В Cerabyte утверждают, что данным, хранящимся таким образом, не страшны перепады температур от -273°C до +300°C, агрессивные или кислые среды, радиация и электромагнитное воздействие. В общем, устройство сохранит данные, даже если произойдет ядерный взрыв.

"Возможно это устройство не сможет конкурировать с современными системами хранения данных, но в Cerabyte считают, что у нее есть потенциал стать эталоном устойчивого долгосрочного хранения данных в будущем. Экономичная и легко масштабируемая технология, не требующая энергии для хранения данных и устраняющая необходимость миграции данных, является весьма многообещающим решением", — подчеркнуло СМИ.

Ранее мы писали о том, что стеклянный носитель сможет хранить данные 10 000 лет. Microsft Silica не боится хакерских атак, а потому может использоваться в таких сферах, как финансы, научные исследования и здравоохранение.