Не смогут взломать, но смогут сломать: простая "стекляшка" будет хранить данные 10 000 лет

Стеклянный носитель информации Microsft Silica не боится хакерских атак, а потому может использоваться в таких сферах, как финансы, научные исследования и здравоохранение.

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Компания Microsoft раскрыла новые подробности об инновационном носителе информации из стекла Silica, который разрабатывает. Как передает Techradar, ссылаясь на документы от разработчиков, устройство сможет защитить центры обработки данных и гиперскейлеры от хакерских атак.

Данная технология очень похожа на ту, при помощи которой разрабатываются керамические хранилища, отмечает издание. Однако в Microsft делают ставку именно на стекло, о чем было объявлено в ходе 29-го симпозиума ACM, посвященного принципам работы операционных систем. Представители разработчика изложили принципы, лежащие в основе планов компании по созданию долговечных и высокоэффективных систем хранения данных из кварцевого стекла. По их словам, такие устройства будут использоваться в системе облачных хранилищ, из чего следует, что вероятно клиенты Azure будут первыми и единственными, кто получит выгоду от внедрения стеклянных носителей.

Подробности о Microsoft Project Silica

Как работает стеклянное хранилище данных

Цель Microsoft Project Silica — показать, что стекло может использоваться для долговременного хранения данных, которое может исчисляться сотнями и даже тысячами лет, как сказано в видео выше.

Облачная система хранения архивных данных сделана из кварцевого стекла — чрезвычайно устойчивого носителя, позволяющего информации храниться неопределенный срок, утверждают в компании. С кварцевым стеклом ничего не случится, если опустить его в кипяток, засунуть в микроволновку или в настоящую печь, или же если воздействовать при помощи мощных магнитов.

Данные записываются на квадратный стеклянный диск с помощью сверхбыстрых фемтосекундных лазеров (оптические квантовые генераторы, способные генерировать импульсы лазерного излучения, которые содержат достаточно малое число колебаний оптического поля, — ред.) посредством вокселей (воксели — аналоги двумерных пикселей для трехмерного пространства, — ред.). Физическая структура стекла позволяет записывать несколько битов данных слоями, а затем складывать эти слои вертикально сотнями один поверх другого. На одном стеклянном фрагменте можно записать 7 ТБ данных.

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Диск емкостью 30 Тб работает благодаря необычной технологии: что о нем известно

Для считывания данных используется технология поляризационной микроскопии, при помощи которой носитель сканируется по секторам по Z-образной схеме. После окончания сканирования, изображения, записанные на стекло, проходят обработку и декодирование, за что отвечают алгоритмы машинного обучения. Эти же алгоритмы преобразовывают считанные данные в цифровые.

Стеклянный носитель информации Silica потенциально может использоваться в таких сферах, как финансы, научные исследования и здравоохранение, благодаря тому, что архивные данные полностью защищены от взлома. Разработчики полагают, что Silica не страшны программы-вымогатели. В настоящее время Microsoft изучает, как лучше всего настроить физическую библиотеку, в которой хранится стекло, с учетом особенностей использования облачного хранилища Azure.

Ранее мы сообщали о том, что разработана особая технология, которая позволит увеличить емкость дисков в десятки раз. На обычном жестком диске можно будет разместить до 50 ТБ данных.