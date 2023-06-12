Жесткие диски на 50 ТБ: особая технология позволит увеличить емкость дисков в десятки раз
HAMR — очень сложная технология, которая позволяет создавать ЖД с концентрацией 2 ТБ на дюйм.
Western Digital несколько отстает от своего конкурента Seagate во внедрении магнитной записи с нагреванием (HAMR), которая обещает радикальное улучшение плотности записи и емкости жестких дисков, пишет AnandTech. Тем не менее компания ожидает, что такие жесткие диски она сможет запустить в продажу в ближайшие 1,5 года.
HAMR — очень сложная технология, которая позволяет создавать ЖД с концентрацией 2 ТБ на дюйм. Для этого требуются новые пластины, способные выдерживать интенсивное локальное нагревание лазером примерно до 450°C или выше без деформации с течением времени. Ожидается, что эти пластины будут изготовлены из стеклянных подложек и покрыты тонким магнитным слоем сплава Fe-Pt для обеспечения надежности и сопротивления возможной деформации.
Технология HAMR позволит расширить объем накопителей до вместительных 50 ТБ и даже больше. И главный конкурент Western Digital, компания Seagate, уже заявила, что "буквально через пару месяцев выпустит свой диск на 32 ТБ с технологией HAMR, а вслед за ним выйдут накопители емкостью 36 ТБ и 40 ТБ". Внедрение жестких дисков емкостью 32 ТБ, несомненно, выведет Seagate на лидирующие позиции с точки зрения емкости, поскольку на сегодня самым вместительным жестким диском Western Digital является Ultrastar DC HC670 емкостью 26 ТБ с набором технологий UltraSMR.
На недавней конференции финансовые аналитики спросили Western Digital, когда компания ожидает появления своих жестких дисков HAMR. В ответ представители компании сказали, что планируют выпустить первую серию подобных дисков "в течение 1,5 лет". Это связано с большим объемом работы особенно в области материаловедения. Но также требуется много работы с точки зрения коммерциализации, чтобы подготовить рынок и пользователей к новым продуктам.
Все производители жестких дисков работают над накопителями по системе HAMR уже более десяти лет, но только Seagate, похоже, будет первой, кто выпустит подобную продукцию.
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