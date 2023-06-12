Жорсткі диски на 50 ТБ: особлива технологія дозволить збільшити ємність дисків у десятки разів

HAMR — дуже складна технологія, яка дозволяє створювати диски з концентрацією 2 ТБ на дюйм.

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Western Digital дещо відстає від свого конкурента Seagate у впровадженні магнітного запису з нагріванням (HAMR), який обіцяє радикальне покращення щільності запису та місткості жорстких дисків, пише AnandTech. Проте компанія очікує, що такі жорсткі диски вона зможе запустити у продаж у найближчі 1,5 роки.

HAMR — дуже складна технологія, яка дозволяє створювати жорсткі диски з концентрацією 2 ТБ на дюйм. Для цього потрібні нові пластини, здатні витримувати інтенсивне локальне нагрівання лазером до 450°C або вище без деформації з часом. Очікується, що ці пластини будуть виготовлені зі скляних підкладок та покриті тонким магнітним шаром сплаву Fe-Pt для забезпечення надійності та опору можливої деформації.

Технологія HAMR дозволить розширити обсяг накопичувачів до містких 50 ТБ і навіть більше. І головний конкурент Western Digital, компанія Seagate, вже заявила, що "буквально через пару місяців випустить свій диск на 32 ТБ з технологією HAMR, а слідом за ним вийдуть накопичувачі місткістю 36 ТБ та 40 ТБ". Впровадження жорстких дисків місткістю 32 ТБ, безсумнівно, виведе Seagate на лідируючі позиції з погляду місткості, оскільки на сьогодні найбільшим жорстким диском Western Digital є Ultrastar DC HC670 місткістю 26 ТБ з набором технологій UltraSMR.

На нещодавній конференції фінансові аналітики запитали Western Digital, коли компанія чекає на появу своїх жорстких дисків HAMR. У відповідь представники компанії сказали, що планують випустити першу серію таких дисків "протягом 1,5 років". Це пов'язано з великим обсягом роботи особливо у галузі матеріалознавства. Але також потрібно багато роботи з точки зору комерціалізації, щоб підготувати ринок та користувачів до нових продуктів.

Усі виробники жорстких дисків працюють над накопичувачами за системою HAMR вже понад десять років, але тільки Seagate, схоже, буде першим, хто випустить подібну продукцію.

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