Затьмарити Китай і Тайвань: Японія обіцяє потроїти продажі своїх електронних чіпів

Японська влада прискорює розвиток власних підприємств і допомагає гіганту TSMC запустити свою філію на півдні країни.

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Уряд Японії оприлюднив нову стратегію в галузі мікросхем, згідно з якою країна має збільшити продажі вітчизняних напівпровідників утричі до 2030 року. Подробиці передає Alarabia News.

Влада Японії зробила чіпи основою своєї політики економічної безпеки, вирішивши збільшити обсяг продажів до більш ніж 15 трлн ієн ($108 млрд). Як зазначило міністерство економіки, нова стратегія спрямована на прискорення розробки та виробництва передової напівпровідникової продукції, яка потрібна на розвиток нових перспективних технологій, таких як штучний інтелект.

Передбачається, що план продажу для компаній, що випускають чіпи в Японії, має забезпечити стабільне постачання напівпровідників. Крім того, уряд планує виділити $2,36 млрд. на розвиток японської компанії Rapidus Corp, а також $3,41 млрд. — тайванському гіганту Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) на відкриття нового заводу в Куамото. У свою чергу, завод Kioxia Holdings Corp. в Міє в центральній Японії отримає субсидію в розмірі майже $670 млн. За прогнозами експертів, тільки проекти TSMC і Kioxia збільшать валовий внутрішній продукт Японії на 4,2 трлн єн ($30 млрд), створять близько 463 000 робочих місць і принесуть приблизно 760 млрд ієн ($5,45 млн) податкових надходжень.

Минулого місяця прем'єр-міністр Фуміо Кісіда зустрівся з керівниками найбільших світових виробників мікросхем у рамках зусиль із залучення виробництва напівпровідників та інвестицій до Японії. Виробники чіпів заявили, що розглянуть можливість додаткових інвестицій у Японію залежно від фінансових стимулів та попиту.

Раніше писали, що з 1 липня Японія обмежить експорт до Китаю обладнання для виробництва напівпровідників. На думку експертів, це сильно вплине на китайські підприємства, які поки що дуже залежать від технологій інших країн, включаючи японські. Йдеться про обладнання для виготовлення мікросхем, літографії, травлення та інших важливих процесів.

Писали також, що Китай може стати лідером із виробництва застарілих видів мікросхем — 28-нанометрових та старших. Як припускають експерти галузі, це принесе країні багато грошей, але китайці не зможуть отримати доступ до сучасних чіпів.