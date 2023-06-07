Затмить Китай и Тайвань: Япония обещает утроить продажи своих электронных чипов

Японские власти ускоряют развитие собственных предприятий и помогают гиганту TSMC запустить свой филиал на юге страны.

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Правительство Японии обнародовало новую стратегию в области микросхем, согласно которой страна должна увеличить продажи отечественных полупроводников в три раза к 2030 году. Подробности передает Alarabia News.

Власти Японии сделали чипы основой своей политики экономической безопасности, решив увеличить объем продаж до более чем 15 трлн иен ($108 млрд). Как отметило министерство экономики, новая стратегия направлена на ускорение разработки и производства передовой полупроводниковой продукции, необходимой для развития новых перспективных технологий, таких как искусственный интеллект.

Предусматривается, что план продаж для компаний, выпускающих чипы в Японии, должен обеспечить стабильные поставки полупроводников. Кроме того, правительство планирует выделить $2,36 млрд на развитие японской компании Rapidus Corp, а также $3,41 млрд — тайваньскому гиганту Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) на открытие нового завода в Куамото. В свою очередь, завод Kioxia Holdings Corp. в Мие в центральной Японии получит субсидию в размере почти $670 млн. По прогнозам экспертов, только проекты TSMC и Kioxia увеличат валовой внутренний продукт Японии на 4,2 трлн иен ($30 млрд), создадут около 463 000 рабочих мест и принесут примерно 760 млрд иен ($5,45 млн) налоговых поступлений.

В прошлом месяце премьер-министр Фумио Кисида встретился с руководителями крупнейших мировых производителей микросхем в рамках усилий по привлечению производства полупроводников и инвестиций в Японию. Производители чипов заявили, что рассмотрят возможность дополнительных инвестиций в Японию в зависимости от финансовых стимулов и спроса.

Ранее писали, что с 1 июля Япония ограничит экспорт в Китай оборудования для производства полупроводников. По мнению экспертов, это сильно повлияет на китайские предприятия, которые пока очень зависят от технологий других стран, включая японские. Речь идет об оборудовании для изготовления микросхем, литографии, травления и других важных процессов.

Писали также, что Китай может стать лидером по производству устаревших видов микросхем — 28-нанометровых и старше. Как предполагают эксперты отрасли, это принесет стране много денег, но при этом китайцы не смогут получить доступ к современным чипам.